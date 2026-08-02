Marruecos culpa a las redes sociales y las mafias de la crisis en Ceuta y cifra en 40.000 los inmigrantes que llegaron

El Gobierno de Marruecos ha dado por primera vez su versión a última hora de este domingo sobre la crisis migratoria en Ceuta, que ha atribuido a la desinformación en redes sociales, las redes de trata de personas y a los malentendidos en torno a la sentencia del Tribunal Supremo de España sobre las llamadas devoluciones en caliente. Las cifras que maneja Rabat son 40.000 inmigrantes llegados a la ciudad autónoma y once los fallecidos en territorio marroquí.

El balance difiere un tanto del ofrecido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que calculó que fueron más de 50.000 personas las que cruzaron el paso fronterizo de Ceuta, la mayoría ya retornados, y cifra además en 72 los migrantes fallecidos en suelo español. Este domingo, la policía española ha calculado que unos 73.500 inmigrantes han salido ya de Ceuta hacia Marruecos desde los últimos días.

El Ministerio del Interior marroquí, a través de un comunicado recogido por los medios nacionales, ha manifestado que lo ocurrido en Ceuta no ha sido fruto "ni de circunstancias espontáneas ni de factores circunstanciales", sino una combinación de "la explotación maliciosa del espacio digital y de la actividad de redes de trata de personas", junto a "la promoción de información engañosa y malas interpretaciones que acompañaron a las recientes decisiones emitidas por las autoridades judiciales españolas".

Estas "malinterpretaciones", derivadas de la intoxicación informativa, "reforzaron entre algunos de los que deseaban migrar la convicción de que era posible evitar el retorno inmediato", ha manifestado el Ministerio del Interior.