La Delegación del Gobierno en Ceuta eleva a 72 los muertos en la crisis migratoria y dice que "nadie tenía información"

La cifra de personas migrantes que perdió la vida al lanzarse al mar para cruzar la frontera entre Marruecos y Ceuta se eleva ya a los 72 fallecidos, según los últimos datos que ha ofrecido este domingo el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez, quien ha afirmado además que si bien durante la semana- de lunes a miércoles- ya había un aumento de migrantes que trataban de cruzar, que cifra en torno a algo más de un millar, desde el Gobierno no se tenía información sobre la masiva entrada que se iba a producir entre el jueves y el viernes, cuando más de 50.000 personas cruzaron el paso fronterizo provocando una situación de caos absoluto.

"No tuvimos ningún tipo de información, al menos en esta delegación, hasta que vimos entrar a estas personas por la frontera de esta manera". Así ha contestado el delegado del Gobierno en Ceuta en rueda de prensa, tras las críticas de la oposición a la inactividad del Ejecutivo ante lo ocurrido. El PP culpa al Gobierno de la "invasión" y dice que conocía la "amenaza" desde principios de semana.

El delegado ha dicho, tal y como ya avanzó el presidente, Pedro Sánchez, el pasado viernes en su visita a Ceuta, que el Gobierno trabaja para "acelerar" los expedientes de los migrantes que entraron de manera irregular para que el retorno sea lo antes posible, aunque gran parte de los que accedieron por la frontera regresaron el viernes de forma voluntaria.

El delegado del Gobierno ha reconocido la dificultad de ofrecer una cifra cerrada sobre los que aún permanecen en Ceuta. Se trabaja, ha añadido, para darles una atención adecuada y reconoce que los recursos disponibles están "desbordados".

Grupos de migrantes en Ceuta Marcos Moreno EUROPA PRESS

El Ejército y los cuerpos de Seguridad estarán "el tiempo que sea necesario" Además, el delegado del Gobierno en Ceuta ha explicado que los más de 3.000 efectivos, entre miembros de las Fuerzas Armadas y efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, desplegados para garantizar la seguridad seguirán en la ciudad autónoma "el tiempo que sea necesario". En su visita a Ceuta este domingo, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha pedido "militarizar permanente la frontera" en Ceuta. Todo ello en una situación complicada para los migrantes que se han resistido a irse de España y que aún este domingo vagan por Ceuta. Se reparten por grupos en las calles más céntricas y en la zona del monte y se niegan a retornar de forma voluntaria. Grupos de soldados les custodian. Durante el fin de semana las salidas de grupos de migrantes por la frontera de El Tarajal no ha cesado. Migrantes escondidos sin recursos y el dilema de algunos vecinos ceutís: "¿Cómo no les vas a dar algo de agua?" Marta Rey Maté

Las barreras de contención en el Tarajal ya están plenamente operativas Mientras, ese sábado comenzó la instalación de las barreras de contención en el espigón del Tarajal, una medida con la que el Ejecutivo pretende reforzar el control y facilitar la aplicación de los rechazos en frontera tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que determinó que la ley de extranjería no permite aplicar el rechazo en frontera, más conocido como 'devolución en caliente'. Según ha informado el Ministerio del Interior este domingo, esas barreras marítimas ya están plenamente operativas. Se trata de una barrera neumática de 500 metros de longitud y una altura de 30 a 70 centímetros en superficie y de hasta un metro de profundidad bajo el agua, que se combina con una primera línea de boyas fondeadas proporcionadas por la Armada. Barreras de contención en el espigón de Ceuta DPA via Europa Press EUROPA PRESS