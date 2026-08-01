Alvise Pérez es evacuado de la manifestación de su partido en Ceuta ante la protesta de algunos vecinos: "¡Fuera!"

El líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Alvise Pérez, ha tenido que ser evacuado este sábado por la Policía Nacional de la concentración convocada por su formación en la plaza de los Reyes de Ceuta, ante las contramanifestaciones protagonizadas por ciudadanos ceutíes de origen marroquí.

Poco después del inicio de la concentración, la Policía Nacional ha escoltado a Alvise hasta el puerto de la ciudad autónoma ante la presión de los contramanifestantes, que han coreado "fuera" hasta su salida de la zona y han entonado cánticos como "Ceuta unida, no dividida" o "Ceuta, Ceuta, Ceuta" entre aplausos.

Antes del inicio del acto, previsto a las 20.00 horas, un grupo de vecinos ya había increpado a Alvise cuando se encontraba en un bar de la ciudad autónoma, escoltado por la Policía Nacional y acompañado por el 'influencer' político Vito Quiles, que está siendo investigado por un presunto delito de injurias contra un asesor de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Vecinos ceutíes: "Aprovecháis la situación para sembrar odio" Allí fue recibido con gritos de "perseguís a los débiles" y "aprovecháis la situación para sembrar odio, eso es lo que sois, odio", además de consignas como "yo soy español, español" y "no te equivoques, yo estoy en mi país". Otros ciudadanos congregados en la zona reprocharon la presencia del líder de SALF y de Quiles en la ciudad en plena crisis migratoria. "Estamos sufriendo y vosotros os aprovecháis de la situación", expresaron. "Si sois islamófobos aquí en Ceuta, a la puta calle. No os queremos aquí. Sin violencia, ¿eh? No vamos a empujar. Estoy haciendo uso de mi libertad de expresión, igual que ustedes. Y yo con mi libertad de expresión le digo que se vaya usted con su puto racismo a la puta mierda", ha dicho uno de los vecinos.