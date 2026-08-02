Abascal acusa a Sánchez de estar "sometido" a Marruecos y pide "militarizar permanentemente la frontera" en Ceuta

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar "sometido" a Marruecos y ha pedido "militarizar permanente la frontera" en Ceuta y solicitar a la Unión Europea que suspenda el acuerdo de Asociación con el país africano.

Abascal se ha pronunciado ante los medios de comunicación en la Plaza de África durante su visita a Ceuta este domingo, casi tres días después de la entrada ilegal en el país de más de 50.000 migrantes procedentes de Marruecos y cuando la mayoría de ellos (más de 48.000, según Interior) ya han atravesado la frontera de vuelta. Abascal, sin embargo, denuncia que todavía quedan según sus cálculos unos 10.000 inmigrantes que deben salir "ya".

Abascal ha insinuado que el responsable de la llegada masiva de migrantes es el gobierno de Rabat: "Marruecos sabía que no iba a haber respuesta ni ningún tipo de represalia, porque Sánchez está sometido a Marruecos".

A su juicio, "probablemente" este país "tiene pruebas" sobre Sánchez y sobre sus "corrupciones" que "desconocemos". Por ello, considera que "lo más urgente es sentar a Sánchez en el banquillo para que dé cuentas" de las mismas y de "sus traiciones" a los españoles. "Debería estar en prisión", ha incidido.

El líder de Vox ha dicho que el episodio vivido en Ceuta es un "ataque brutal contra nuestra soberanía y a la seguridad de los españoles, que se ha saldado con casi un centenar de muertos y con miles de españoles atemorizados en Ceuta": "Sánchez debería estar en el banquillo y en prisión y si no lo está es porque todavía mete miedo a muchas instituciones".

Pide "militarizar" la frontera y cerrar el paso fronterizo permanentemente Por otra parte, ha exigido a las instituciones españolas que "se tomen en serio" la crisis y tomen medidas. En este punto, ha pedido "militarizar permanentemente" la frontera el tiempo que sea necesario y blindar esta medida de forma legal y con medios para que las Fuerzas Armadas, la Policía y la Guardia Civil "puedan defender efectivamente la frontera con la contundencia necesaria". Por otro lado, ha reclamado el "cierre permanente" del paso fronterizo "hasta que Marruecos dé garantías de que esto no va a volver a suceder". Barreras en el mar, migrantes que regresan y una progresiva vuelta a la normalidad en Ceuta: "No tiene nada que ver" Marta Rey Maté "Es de sentido común, no es una cuestión ideológica", ha aseverado Abascal.

"Muy satisfecho" con los países de la UE que han criticado las políticas de Sánchez Por otro lado, se ha dicho "muy satisfecho" con la postura de 22 países de la UE que han cargado contra la política de regularización del Gobierno español, y ha dicho que es necesario pedir ayuda a Bruselas a favor de los españoles. "Es necesario suspender el acuerdo preferencial de la Unión Europea con Marruecos hasta que respete nuestras fronteras", ha sentenciado. Los ministros de Interior de la UE se reunirán el martes para abordar la crisis migratoria en Ceuta El próximo martes, los ministros de Interior de la UE se reunirán por videoconferencia a petición de España y otros 22 países que han cargado contra la política migratoria del Ejecutivo. Algunos incluso han llegado a pedir que se excluya a nuestro país del espacio Schengen. Sánchez, por su parte, los ha tildado de "insolidarios".