Albares reconoce lo "inusual" de lo sucedido en Ceuta pero recalca la disposición de Marruecos para impedirlo

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha reconocido este lunes que la entrada masiva de migrantes que ha vivido Ceuta en los últimos días es algo "muy inusual", aunque ha recalcado que "desde el primer momento" Marruecos ofreció su "colaboración" para intentar "impedir" ese flujo de personas y sobre todo para que retornaran "inmediatamente, como está ocurriendo".

"La inmensa mayoría de aquellos que entraron ya están de vuelta en Marruecos y sigue ofreciendo esa colaboración para que hasta la ultima personas que haya entrado, regrese", ha expresado el ministro en una entrevista en La Hora de la 1.

Lo ocurrido en la ciudad autónoma entre jueves y viernes pasado, cuando llegaron de forma irregular, a nado, al menos 50.000 personas procedentes de Marruecos, es para Albares un "hecho inédito", aunque ha enfatizado que también lo es "una devolución" en 48 horas de esas miles de personas, "con total colaboración de Marruecos".

Consultado por si el país africano es un socio fiable, el ministro ha sido tajante: "Yo me remito a los hechos. Y los hechos son que desde el primer momento, Marruecos ofreció su colaboración para intentar impedir ese flujo de personas, y sobre todo para que retornaran inmediatamente".

La "internacional reaccionaria" Albares ha dicho que hubo una "actividad inusual" en las redes sociales que "amplificaba y deformaba" la sentencia del Tribunal Supremo -que a principios de julio estableció que no se podía devolver 'en caliente' a sus países de origen a las personas que lleguen a nado-, y hubo también una "sincronización de la internacional reaccionaria que con mucha rapidez salió a amplificar lo que estaba ocurriendo. "Y también a difundir mentiras y falsas noticias sobre el espacio Schengen, sobre su integridad, sobre la actuación de España", ha criticado. Según ha remarcado, "ha habido Estados, Gobiernos, que no han estado a la altura", y políticos y partidos, "también en España". "El Gobierno italiano ha sido uno de ellos. Aquí en España oigo declaraciones irresponsables del Partido Popular y Vox", ha indicado. "Este es un momento en el que yo exijo y pido unidad de todas las fuerzas políticas en torno a dos ciudades españolas, Ceuta y Melilla, y unidad de todos los europeos en torno a dos ciudades europeas", ha sentenciado, convencido de la "especificidad" de la frontera de ambas ciudades autónomas. "Es la única frontera exterior de Unión Europea que es terrestre con África. No podemos abordar esa frontera como abordamos cualquier otra ciudad fronteriza Europa", ha argumentado. Y ha instado así a que eso tiene que ser asumido también por Bruselas, algo que se va a abordar en la reunión de ministros del Interior que se celebrará este martes. "Reforzar esos mecanismos y recordar a todos los estados de la UE que sin solidaridad no hay Europa".