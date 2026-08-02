Mueren dos personas y otras dos resultan heridas al chocar dos helicópteros antiincendios en Grecia

Los dos ocupantes de un helicóptero que participaba en la extinción de un incendio en Grecia han muerto al chocar en el aire con otro aparato, cuyos dos pilotos han resultado heridos, según informan varios medios locales. Los dos fallecidos son el piloto rumano del helicóptero y el copiloto griego, según la emisora Skai, que indica que los tripulantes del otro aparato -igualmente un rumano y un griego- han sido trasladados a un hospital con heridas leves.

Varios canales han ofrecido imágenes de cómo los dos aparatos vuelan muy cerca hasta que colisionan y uno de ellos se incendia y pierde la hélice principal, desplomándose sobre el suelo.

Los aparatos, identificados como modelos Bell 124 por algunos medios, participaban en las labores de extinción de un fuego en Psatha, una localidad costera a unos 60 kilómetros al oeste de Atenas.

Los dos aparatos habían sido alquilados por el Cuerpo de Bomberos y habían despegado del aeropuerto militar de Elefsina, pero no se ha informado aún de si los tripulantes griegos eran miembros de las Fuerzas Aéreas, que suelen pilotar aeronaves de extinción.

Miles de evacuados y 6.700 hectáreas quemadas por el incendio que avanza hacia Atenas Unas 6.700 hectáreas han ardido ya y miles de personas han tenido que ser evacuadas debido al incendio declarado hace cuatro días y que este domingo se encuentra a unos 35 kilómetros de Atenas, la capital de Grecia. ““ El incendio forestal, que tiene varios frentes, se declaró el pasado jueves en la región de Beocia y desde entonces se ha propagado atizado por los fuertes vientos unos 40 kilómetros hacia el este, ya en la región capitalina de Ática, obligando a evacuar a miles de personas de decenas de localidades. Dos personas han sido detenidas por su vinculación con una red privada de transmisión de electricidad que no funcionó correctamente y generó chispas que provocaron el incendio de Beocia que se propagó después a Ática.

Las llamas, a 35 kilómetros del centro de la capital El fuego amenaza la zona industrial del pueblo costero de Megara, a unos 35 kilómetros al oeste del centro de Atenas. Los equipos de extinción luchan contra las llamas. EFE/EPA/PSOMAS VASILIS Protección Civil ha ordenado desde este sábado la evacuación de 500 personas en doce pequeñas localidades cerca de Megara, donde 450 bomberos, con 126 camiones y 24 medios aéreos tratan de evitar que el fuego alcance las industrias y fábricas ahí situadas.