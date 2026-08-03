Ceuta estima que quedan entre 3.000 y 5.000 migrantes en la ciudad autónoma cuatro días después de las entrada masiva
- Ceuta busca la normalidad tras la entrada masiva ilegal de migrantes que provocó el caos en la ciudad autónoma
- El Gobierno eleva a 72 el número de fallecidos y el gobierno ceutí dice que ya son 88 los cadáveres hallados
Cuatro días después de la entrada masiva de unos 50.000 migrantes a Ceuta desde Marruecos, aún quedarían en la ciudad autónoma en torno a 3.000 y 5.000 personas que entraron de forma ilegal.
Son datos que baraja el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que se ha referido de nuevo a la "angustia, temor, sensación de impotencia y miedo" que vivió la ciudad, cuya integridad territorial se vio "violentada" por una entrada de migrantes que él ha elevado a 80.000 personas, tal y como ha dicho en una entrevista en Telecinco.
Vivas ha explicado que Ceuta aún no ha vuelto a la normalidad- los 3.000 efectivos entre las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional siguen allí- y que esta situación ha marcado "el estado de ánimo de sus ceutíes".
La mayoría de los migrantes que cruzaron el paso del Tarajal regresaron de forma voluntaria a Marruecos.
El Gobierno agilizará los trámites para proceder a la repatriación lo antes posible de los migrantes que entraron de forma irregular los pasados jueves y viernes.
Vivas exige medidas "para que no se vuelva a repetir"
"Hay que tomar medidas en muchos sentidos para que no se vuelva a repetir", ha afirmado el presidente ceutí, que ha explicado que días antes de la entrada masiva de migrantes su Gobierno tenía una "preocupación manifiesta" por los "movimientos" que ya desde los primeros días de la semana pasada se estaban produciendo en el paso fronterizo. El dirigente 'popular' explica que entre 1.800- 2.000 personas ya trataron de acceder a España situación que ya en su opinión debió provocar el establecimiento d un "mando único" al "amparo de la Ley de Seguridad Nacional".
"Esto lo comunicamos y de manera reiterada, pedíamos medidas excepcionales y nada de esto se hizo, por eso yo le dije al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que teniendo en cuenta la dimensión de lo ocurrido y los indicios, se actuó de manera manifiestamente tardía e insuficiente", ha aseverado Vivas.
Este domingo el delegado del Gobierno en Ceuta dijo que no se contaba con "ninguna información" que hiciera prever una entrada masiva de tal calibre.
Por otro lado, Ceuta ya eleva a 88 el número de migrantes fallecidos durante la entrada masiva, según fuentes del Gobierno ceutí a Efe.
La Delegación de Gobierno cifró este domingo en 72 el número de personas muertas en esta crisis migratoria sin precedentes, la mayoría de los casos por ahogamiento. Marruecos, por su parte, informó en la noche de este domingo de que en sus costas han aparecido once cadáveres.