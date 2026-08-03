Ceuta estima que quedan entre 3.000 y 5.000 migrantes en la ciudad autónoma cuatro días después de las entrada masiva

Cuatro días después de la entrada masiva de unos 50.000 migrantes a Ceuta desde Marruecos, aún quedarían en la ciudad autónoma en torno a 3.000 y 5.000 personas que entraron de forma ilegal.

Son datos que baraja el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que se ha referido de nuevo a la "angustia, temor, sensación de impotencia y miedo" que vivió la ciudad, cuya integridad territorial se vio "violentada" por una entrada de migrantes que él ha elevado a 80.000 personas, tal y como ha dicho en una entrevista en Telecinco.

Vivas ha explicado que Ceuta aún no ha vuelto a la normalidad- los 3.000 efectivos entre las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional siguen allí- y que esta situación ha marcado "el estado de ánimo de sus ceutíes".

La mayoría de los migrantes que cruzaron el paso del Tarajal regresaron de forma voluntaria a Marruecos.

El Gobierno agilizará los trámites para proceder a la repatriación lo antes posible de los migrantes que entraron de forma irregular los pasados jueves y viernes.