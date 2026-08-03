Tadej Pogacar confirma su presencia en la Vuelta Ciclista a España 2026

Tadej Pogacar correrá la Vuelta Ciclista a España 2026. El esloveno, vencedor de su quinto Tour de Francia recientemente, es el gran atractivo de la 81ª edición de la ronda española y el líder de la escuadra confirmada este lunes por el UAE Team.

Pogacar es la cabeza visible de un UAE que llega con todo a la salida del próximo 22 de agosto en Mónaco. El esloveno lidera una escuadra con corredores de la talla de Joao Almeida, Jay Vine, Pavel Sivakov, Pablo Torres, Kevin Vermaerke, Domen Novak e Ivo Oliveira. No estará el mexicano Isaac del Toro, tercero en el podio del Tour junto a Pogacar.

La inclusión de Pogacar en La Vuelta ha sido una constante desde 2019, su única participación hasta la fecha en la que hizo podio tras su compatriota Primoz Roglic y el español Alejandro Valverde.

De hecho, en alguna edición estuvo confirmada su presencia pero fue anunciada su baja de última hora por cansancio o por reestructuración del final de temporada, priorizando otra competiciones. Así pasó en 2021 tras ganar su segundo Tour y el bronce olímpico, en un vídeo en el que él mismo se descartaba.

"La idea este año era que Tadej volviera a la Vuelta, pero la temporada ha sido larga para él. Hablamos y acordamos que ahora lo mejor para él es descansar bien y prepararse para sus objetivos de la temporada final", explicó el manager deportivo del equipo, Joxean Fernández Matxin, el año pasado en que también estuvo cerca de ser visto por las carreteras españolas.

Sin embargo, este año será diferente: “Me emociona anunciar que regreso a La Vuelta. Fue mi primera Gran Vuelta en 2019 y una experiencia increíble. España es un país que me encanta visitar y en el que me gusta competir, y creo que es el momento adecuado para volver.” “La motivación es alta para terminar el año de la mejor manera y la Vuelta será un objetivo importante. El equipo es fuerte y esperamos lograr buenos resultados", ha añadido Pogacar.

El pentacampeón del Tour podría unirse así al selecto club de ciclistas que han conseguido la victoria final en la tres grandes vueltas (Giro, Tour y La Vuelta), destacando el belga Eddy Merckx o el español Alberto Contador, entre otros.