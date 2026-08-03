Von der Leyen elogia la gestión española y marroquí de la crisis en Ceuta y aboga por una "respuesta europea común"

A tan solo un día de la reunión de los ministros de Interior de la Unión Europea por la crisis migratoria en Ceuta, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha elogiado la gestión "eficiente", "eficaz" y "rápida" de los gobiernos español y marroquí y ha pedido una "respuesta europea común".

Lo ha expresado en una misiva en respuesta a la enviada el sábado por el jefe del Ejecutivo de España, Pedro Sánchez, en la que reclamaba dicha reunión y una respuesta coordinada ante una cuestión que ha dividido a los socios del club comunitario: Italia llegó a anunciar la suspensión del acuerdo de libre circulación Schengen con España, una medida apoyada por otros países como Dinamarca, Finlandia, República Checa.

"Tanto las autoridades españolas como las marroquíes han gestionado esta situación de forma eficiente y eficaz, logrando impedir con éxito el desplazamiento ilegal hacia la España peninsular y Europa", indica en el documento, en el que también ve con buenos ojos "las medidas disuasorias adicionales que su Gobierno ha adoptado para impedir nuevas llegadas".

España desplegó al Ejército e instaló una barrera neumática en el espigón del Tarajal después de que unos 50.000 inmigrantes procedentes de Marruecos llegaran de manera ilegal a la ciudad autónoma, muchos de ellos a nado o a pie. Aunque la gran mayoría ha regresado tras un acuerdo entre nuestro país y el territorio vecino, se calcula que en torno a 3.000 y 5.000 personas siguen en Ceuta. Más 70 han perdido la vida en el intento.

Frontex, "dispuesta a reforzar su presencia en Ceuta" Según la presidenta de la Comisión Europea, "la migración es un reto europeo que requiere una respuesta europea" y, por ello, "la solidaridad es fundamental". Desde el primer momento, continúa en la carta, la Comisión "ofreció el apoyo de la UE, tanto financiero como operativo" y Frontex "está dispuesta a reforzar su presencia en Ceuta y en otras zonas de las fronteras exteriores según sea necesario". Además, apunta a que Europol y la Agencia de la UE para el Asilo (EUAA) "están preparadas" para prestar ayuda. Sobre Marruecos, afirma que es "un socio estratégico importante", sobre todo para evitar el tráfico de migrantes y la migración ilegal. Y, aunque dice que ya se está colaborando con el país para una asociación "más estructurada", también se podría mejorar el apoyo financiero y técnico con dicho territorio y reforzar "los sistemas de alerta temprana" en Ceuta y Melilla. Von der Leyen considera que "la actuación decidida" en la gestión de la crisis demuestra que "contamos con un sistema sólido para salvaguardar la seguridad y la soberanía de Europa, y para proporcionar la tranquilidad necesaria a nuestros ciudadanos". A nivel general, apunta a que los sistemas europeos han disminuido el número de llegadas ilegales al continente "en un 55 % en los últimos dos años" y, "en lo que va de año, en un 37%". La UE endurece sus fronteras y generaliza los retornos: claves del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo Marta Rey Maté