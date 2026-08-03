Así es la nueva frontera flotante de Ceuta: 500 metros de boyas y una barrera de 1 metro de profundidad

Las nuevas barreras marítimas de contención instaladas en la frontera entre Marruecos y Ceuta tras la crisis migratoria de la semana pasada en el entorno del espigón del Tarajal están plenamente operativas desde el domingo, según ha informado el Ministerio del Interior.

Cuatro días después de la entrada masiva de unos 50.000 migrantes en Ceuta, donde aún quedan entre 3.000 y 5.000 personas en situación irregular, la ciudad autónoma estrena un nuevo mecanismo disuasorio que funciona de la siguiente manera:

El 30 de julio, miles de migrantes cruzaron nadando la frontera entre Marruecos y España. Llegaron a Ceuta rebasando por el mar el espigón fronterizo de El Tarajal. Tras la crisis migratoria, España ha colocado un muro de boyas de 500 metros con un faldón antibuceo. Una barrera flotante, “física y visual” que pretende facilitar las repatriaciones directamente en el límite fronterizo.

500 metros de longitud y 1 metro de profundidad El pasado 1 de agosto, la Guardia Civil informaba del comienzo de la instalación de la barrera de contención en el espigón del Tarajal. Según explica en un mensaje publicado en la red social X, el dispositivo consta de una barrera neumática de 500 metros de longitud, reforzada con una línea de boyas de la Armada, que “permitirá mejorar el control y la vigilancia de la zona”. La infraestructura sobresale entre 30 y 70 centímetros por encima de la superficie del agua y cuenta con una parte sumergida de hasta un metro de profundidad. Así es la nueva barrera neumática de la frontera con Marruecos en Ceuta InfografíaRTVE Fuente: Ministerio del Interior / Guardia Civil / Agencias Trabajos de colocación de una barrera neumática en la frontera entre Marruecos y España tras la entrada masiva de migrantes por el espigón de El Tarajal (Ceuta) en julio de 2026. EFE/Reduan La barrera neumática de la frontera en el espigón de El Tarajal (Ceuta) se extiende 500 metros hacia el interior del mar y se sumerge hasta 1 metro de profundidad. EFE/Reduan Como explicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el viernes pasado, se trata principalmente de una "señal visual" para poder cumplir desde el punto de vista administrativo con la interpretación de la Ley de Extranjería que hace una sentencia publicada por el Tribunal Supremo a principios de julio. El fallo ratifica dos sentencias previas que establecen que no se puede devolver en caliente a los inmigrantes que llegan a nado o en una embarcación. El Alto Tribunal interpreta que esta medida solo puede aplicarse a "aquellos que intentan hacerlo superando los elementos de contención fronterizos establecidos, como las vallas". A partir de ahora, la Guardia Civil será la encargada de ocuparse permanentemente de la protección de estas nuevas barreras. Lo hará a través de un canal intermedio de navegación, según ha explicado el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. También será responsable de realizar las labores de mantenimiento y conservación que sean necesarias. ““