La OCU avisa de que solo las gafas EN ISO 12312-2:2015 son válidas para contemplar el eclipse con seguridad

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aconseja usar gafas especiales con marcado CE y referencia EN ISO 12312-2:2015 para ver el próximo eclipse solar y alerta de las "graves" e "irreversibles" lesiones oculares que se pueden producir con una observación directa del Sol.

"Las gafas de sol convencionales, las radiografías, los cristales ahumados, los discos compactos o cualquier otro método casero no ofrecen una protección segura frente a la radiación solar", insiste la OCU. Esta organización avisa de que las gafas deben indicar claramente que sirven para observar el Sol, con alegaciones como "gafas para observación solar", "filtros para observación directa del sol", "solar eclipse glasses" o "direct solar viewing" y deben tener un marcado de la CE, que acredita que cumple con la legislación europea aplicable a una radiación solar muy intensa.

El producto debe indicar la referencia EN ISO 12312-2:2015, que es el estándar técnico utilizado para evaluar los filtros para la observación directa del sol. Asimismo, debe figurar el nombre o razón social del fabricante y una dirección de contacto en la Unión Europea.