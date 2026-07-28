Los eclipses más famosos del cine: de '2001' a 'Eclipse total' o 'Lady Halcón'

El próximo 12 de agosto por la tarde, un eclipse total de sol sumirá en la oscuridad gran parte del norte de la Península Ibérica y Baleares. Un fenómeno que ha fascinado al hombre desde la prehistoria, como demuestra que la primera representación de este fenómeno la encontramos en el neolítico, en un grabado en piedra hallado en un megalito en Irlanda, que se considera el primer registro gráfico de un eclipse solar total, concretamente del que se habría producido el 30 de noviembre de 3340 a. C.

Grabado en piedra que representaría un eclipse solar y que dataría del año 3340 a. C. (Sarosecnology)

Aunque el primer eclipse vinculado con absoluta certeza a un acontecimiento histórico sería el del 28 de mayo de 585 a. C., narrado por Heródoto, que detuvo una batalla en Asia Menor.

Los eclipses y el cine Los cineastas también se han sentido fascinados desde siempre por este fenómeno y el primer eclipse solar grabado por una cámara fue el del 28 de mayo de 1900, cuando el ilusionista, inventor, astrónomo aficionado y empresario británico John Nevil Maskelyne, grabó estas imágenes en Wadesboro, Carolina del Norte, EE. UU.

'2001: Una odisea del espacio' (Stanley Kubrick, 1968) Pero si pensamos en cine y eclipses una de las primeras imágenes que se nos viene a la cabeza es el inicio de 2001: Una odisea del espacio (Stanley Kubrick, 1968), con la famosa escena en la que el Sol, la Tierra y la Luna se alinean y parecen danzar al ritmo de la música de Así hablo Zaratustra, de Richard Strauss. Una inolvidable escena que también da comienzo a un fragmento de la película conocido como "El amanecer del hombre".

'Barrabás' (Richard Fleischer, 1961) Otro de los eclipses cinematográficos más famosos de la historia es el de la película Barrabás (Richard Fleischer, 1961), sobre todo porque su director se empeño en filmar la Crucifixión durante un eclipse solar total real que ocurrió el 15 de febrero de 1961. Un hito que exigió una cuidada planificación, ya que tenían el tiempo justo para hacer una toma y si algo fallaba no podían repetir. Como podéis ver en las imágenes, el resultado fue espectacular. Por cierto, Michelangelo Antonioni vio ese mismo eclipse y le inspiró para estrenar, un año después, la película El eclipse (1962), protagonizada por Alain Delon, Monica Vitti y Francisco Rabal, una historia sobre la incomunicación humana en las ciudades modernas.

'Hellboy' (Guillermo del Toro, 2004) En la primera entrega de Hellboy (2004), dirigida por Guillermo del Toro, el clímax se desarrolla durante un eclipse lunar. Los villanos utilizan este fenómeno, que siempre se ha asociado a las artes ocultas y, en este caso concreto, al resurgimiento de los "siete dioses del caos", como el momento exacto para obligar a Hellboy a abrir las puertas del infierno.

'Verónica' (Paco Plaza, 2017) "En las culturas primitivas se creía que lo que ocurría en el cielo era un reflejo de lo que ocurría en la tierra. Por eso se creía también que, durante los eclipses, la oscuridad reinaba también por encima de la luz". Esta frase de la película Verónica (Paco Plaza, 2017), describe perfectamente el miedo de algunas culturas primitivas, que veían los eclipses como un "castigo divino". Y fue precisamente tras el eclipse del 11 de junio de 1991 cuando la joven Estefanía Gutiérrez, de 17 años, falleció en Madrid tras jugar a la ouija con sus compañeras de instituto. El famoso 'Expediente Vallecas', que fue el primer caso policial en España que documentó fenómenos paranormales y que sirvió de inspiración para esta estupenda película de terror.

'La pequeña tienda de los horrores' (Frank Oz, 1986) Una de las mejores comedias musicales de todos los tiempos, La pequeña tienda de los horrores (Frank Oz, 1987), la versión moderna de un clásico de 1960 dirigido por Roger Corman, estaba protagonizada por Audrey II, una planta carnivora, a la que, durante un eclipse, la caía un rayo verde que la convertía en una planta gigantesca que devoraba seres humanos y quería conquistar el mundo (Mientras cantaba "Soy un cabrón espacial"). Aunque para ello se tenía que enfrentar a un estupendo reparto encabezado por Rick Moranis, Sreve Martin, James Belushi, John Candy y Bill Murray.

'Matador' (Pedro Almodóvar, 1986) "Cuando dos astros se interponen su luz se extingue aparentemente, pero en su breve convergencia adquieren una nueva luminosidad, negra y ardiente" Esta frase de la película Matador (Pedro Almodóvar, 1986) sirve para describir la apasionada y mortal relación de los dos asesinos protagonista de la película (Assumpta Serna y Nacho Martínez). En el clímax final, mientras ellos bailan su danza de amor, sexo y muerte (mientras escuchan el bolero Espérame en el cielo), los cinco personajes que los persiguen se paran un momento a ver un eclipse solar que los espectadores nunca vemos, pero que es una bella metáfora visual de esa frase. Fotograma de 'Matador', de Pedro Almodóvar

'Apocalypto' (Mel Gibson, 2006) Otro de los eclipses más recordados del cine es el de la película Apocalypto, de Mel Gibson. Cuando los sacerdotes mayas van a sacrificar al protagonista, Garra de Jaguar, en la pirámide, el cielo se oscurece, lo que interpretan como una señal de que los dioses ya están satisfechos y no necesitan más sacrificios. Y el joven salva así su vida.

'Eclipse Total' ('Dolores Claiburne') En 1992, Stephen King publicó una de sus novelas más populares: Dolores Claiburne, que en España se tradujo como Eclipse total. Y que muy pronto se adaptó al cine en otra no menos famosa película dirigida por Taylor Hackford y protagonizada por Kathy Bates y Jennifer Jason Leigh. Cuenta la historia de Dolores, una mujer cuya hija empieza a sufrir abusos sexuales por parte de su propio padre. Así que, coincidiendo con un eclipse, Dolores lo emborracha y provoca su caída en un pozo, causándole la muerte.

'Lady Halcón' Uno de los grandes clásicos de las películas de aventuras es Lady Halcón (Richard Donner, 1985). Cuenta la historia de un poderoso guerrero, Etienne de Navarre (Rutger Hauer) y su amada Isabeau (Michelle Pfeiffer), que son víctimas de una maldición: durante el día ella se convierte en un halcón y durante la noche él en un lobo. Una maldición que solo podrá romperse "el día sin noche y la noche sin día", una poética manera de referirse a un eclipse, que, como os podéis imaginar, sucederá durante el espectacular clímax de la película.

'Un yanki en la corte del rey Arturo' Narrativamente, el conocimiento de los eclipses se ha utilizado por muchos autores para que un avispado protagonista se salve, in extremis, de morir, convenciendo a sus captores de que tiene algún tipo de poder mágico que le permite oscurecer el sol. Pero la primera vez que se usó este recurso fue en el clásico de Mark Twain, Un yanqui en la corte del rey Arturo (1889), una sátira en la que Hank Morgan, un yanqui de Connecticut, viajaba a la Edad Media europea. Allí, usando sus conocimientos sobre los eclipses, se salvaba cuando estaba a punto de ser quemado en la hoguera. Hay muchas versiones cinematográficas de esta historia, aunque la más famosa es la que dirigió Tay Garnett en 1949, con Bing Crosby, Rhonda Fleming y Cedric Hardwicke como protagonistas.

'La saga Crepúsculo: Eclipse' (David Slade, 2010) Tercera entrega de la popular saga de vampiros basada en las novelas de Stephenie Meyer. Bella (Kristen Stewart) tendrá que elegir entre Edward (Robert Pattinson) y Jacob (Taylor Lautner). La batalla entre licántropos y vampiros está servida.

'Dune' (Denis Villeneuve, 2021) Uno de los símbolos de la saga cinematográfica de Dune, en la que Denis Villeneuve está adaptando los libros de Frank Herbert, es un eclipse. Y uno de los primeros temas que compuso Hans Zimmer para la película fue una curiosa versión de la canción Eclipse, de Pink Floyd, que podéis escuchar aquí.

'Héroes' (2006) Héroes, una de las mejores series de superhéroes de todos los tiempos, estaba protagonizada por un grupo de personas corrientes que, tras un eclipse solar, descubren que tienen poderes y una misión: "Salva a la animadora, salva el mundo". Mientras intentan salvar el mundo se enfrentarán a varias amenazas y en un momento de la trama, titulado El eclipse, perdían sus poderes temporalmente tras otro eclipse. De hecho, el mismo logotipo de la serie era un eclipse.

Los eclipses más originales Además, hay otras películas que han hablado sobre los eclipses de una forma original. En Agantuk (El extraño), de Satyajit Ray podemos ver como un hombre explica el eclipse a un grupo de niños de una forma muy original, usando monedas de distintos tamaños. Las armonías de Werckmeister (Béla Tarr, 2000), comenzaba con un original plano secuencia de diez minutos en el que el protagonista utilizaba a los clientes ebrios de un bar como cuerpos celestes para coreografiar un un eclipse solar. Después la pantalla se funde a negro y el pueblo se sume en una oscuridad similar a un eclipse real. Una bella metáfora sobre la fragilidad del orden social y de la pérdida de la inocencia.