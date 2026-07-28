El Tribunal Supremo aplica la ley amnistía a Meritxell Serret, consellera del Govern del 1-O

El Tribunal Supremo ha aplicado la ley de amnistía a la exconsellera de Agricultura de la Generalitat, Meritxell Serret. La política se convierte en la primera integrante del Govern que impulsó el referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 en beneficiarse de esta medida.

En una resolución, la Sala de lo Penal ha declarado amnistiados los hechos por los que Serret fue condenada y por ello, ha extinguido la responsabilidad penal derivada de su actuación durante el proceso independentista.

Una sentencia de año de inhabilitación y una multa de 12.000 euros La exconsellera de Agricultura de la Generalitat había sido condenada por un delito de desobediencia grave tras facilitar la celebración del referéndum del 1-O cuando formaba parte del Ejecutivo presidido por Carles Puigdemont. La sentencia le impuso un año de inhabilitación y una multa de 12.000 euros. Tras recurrir la condena en casación, el Tribunal Supremo ha acordado aplicar la ley de amnistía y declarar extinguida la responsabilidad penal que pudiera derivarse de aquellos hechos.

Serret estuvo tres años en Bruselas El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a Meritxell Serret en abril de 2023 al considerar acreditado que, pese a conocer los requerimientos del Tribunal Constitucional que impedían la celebración del referéndum, los desatendió de forma consciente y deliberada. La sentencia también recordaba que la exconsellera reconoció durante el juicio que no realizó ninguna actuación para impedir la consulta, alegando sus convicciones personales en favor del derecho de autodeterminación de Cataluña. Serret permaneció durante tres años en Bruselas tras la declaración unilateral de independencia y regresó a España en 2021 para ponerse a disposición de la Justicia.