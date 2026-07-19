Bolaños confía en que la ley de amnistía se aplique "lo antes posible" tras la sentencia del TJUE: "No cabe otra"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, confía en que la ley de amnistía a los implicados en el 'procés' se aplicará "lo antes posible" tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) porque "no cabe otra". Y considera que el Tribunal Supremo español, que mantiene la orden de detención contra el 'expresident' Carles Puigdemont y dos de sus consellers, podría haber interpretado la ley de forma más "acorde" a su "espíritu".

El ministro se ha pronunciado así en una entrevista este domingo en La Vanguardia, en la que vislumbra que "se abrirá una nueva etapa en Cataluña de acuerdos entre diferentes".

"No cabe otra. A nadie se le puede pasar por la cabeza que un conflicto político acaba humillando o aplastando al de enfrente", ha subrayado.

A su juicio, "la ley es muy clara en letra y espíritu: se pretende amnistiar de los delitos a todos los protagonistas del proceso independentista, los que deseaban la independencia y los que se opusieron".

"No quiero aventurar qué puede pasar si no se aplica" "Ha quedado clara la posición del Constitucional, que ha dictado más de veinte sentencias en respuesta a recursos avalando la ley. Y ha quedado clara la postura del Tribunal Europeo, que dice que la amnistía es una herramienta para superar tensiones políticas y sociales. No quiero aventurar qué puede pasar si no se aplica. Entiendo que se aplicará lo antes posible", ha insistido. El ministro considera que el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a esta ley "es una victoria de Cataluña y de España". Respecto al apoyo del Gobierno a la amnistía en el contexto político de esta última legislatura, cuando el Ejecutivo necesita los votos de Junts, Bolaño admite que "durante un tiempo se opinó sin haberlo estudiado en profundidad. Yo, el primero". "Cuando la estudiamos vimos que era una herramienta lógica para superar el enfrentamiento porque de una vez se evitaban las causas penales de centenares de personas. No se hubiera podido garantizar la reconciliación con más de 400 personas entrando en prisión", ha subrayado.