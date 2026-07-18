Junts ve en la sentencia del TJUE "una victoria rotunda": "Puigdemont volverá aunque muchos estén en contra"
- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea avala la amnistía pero aún pesa una orden de detención contra Puigdemont
- El 'president' Salvador Illa celebra la amnistía "para no quedar atrapados en el odio y el rencor"
El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha valorado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la amnistía como "una victoria rotunda en todos los sentidos" y ha asegurado que el 'expresident' Carles Puigdemont "volverá a Cataluña" por más que haya "muchos que quieran estar en contra".
"El retorno del presidente y de los exiliados, del conseller Puig y del conseller Comín, llegará. Tened toda la confianza. Por muchos que quieran estar en contra, el presidente Puigdemont volverá a Cataluña", ha prometido.
Turull se ha expresado así en el Consell Nacional del partido, desde donde ha justificado sus críticas en enero de 2024 al primer texto de la ley de amnistía: "Hacía falta un texto más robusto porque si no mucha gente podía quedar al margen".
"Con la sentencia del TJUE hemos conseguido un gran paso para el retorno de los exiliados, pero también un gran paso para muchas personas que han sufrido la represión del Estado, un gran paso también por lo que significa para la democracia", ha proseguido.
Sin embargo, la sentencia no tiene efecto sobre la orden de detención que pesa sobre Puigdemont y el Tribunal Supremo ha derivado esta cuestión al Tribunal Constitucional, por lo que el retorno del 'expresident' todavía puede encontrarse con obstáculos.
Con todo, Turull considera que las resoluciones europeas han ido dejando en evidencia "las carencias de la justicia española, su politización y el déficit democrático que eso representa".
Illa celebra la amnistía para "no quedar atrapados en el pasado y en el rencor"
Por su parte, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha señalado que, "pese a quien le pese", la amnistía es "el camino para no quedar atrapados en el pasado y el rencor".
En un acto en el TecnoCampus de Mataró (Barcelona) para presentar el desarrollo de actuaciones en la movilidad en la comarca del Maresme, Illa ha subrayado que "la amnistía es abrir la puerta a una oportunidad de futuro que ya esta aquí y que queremos construir todos, pensemos como pensemos y vengamos de donde vengamos".
El 'president' ha incidido en reiteradas ocasiones en que la ley debe aplicarse íntegramente a los dirigentes del 'procés', lo que implica también a Puigdemont y los consellers sobre quienes pesan órdenes de detención.
"Esto es la amnistía, pese a quien le pese", ha incidido el presidente catalán, quien ha enfatizado que Cataluña apuesta de forma rotunda e irreversible por la convivencia y por el futuro, en el marco de una España plural".