Junts ve en la sentencia del TJUE "una victoria rotunda": "Puigdemont volverá aunque muchos estén en contra"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha valorado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la amnistía como "una victoria rotunda en todos los sentidos" y ha asegurado que el 'expresident' Carles Puigdemont "volverá a Cataluña" por más que haya "muchos que quieran estar en contra".

"El retorno del presidente y de los exiliados, del conseller Puig y del conseller Comín, llegará. Tened toda la confianza. Por muchos que quieran estar en contra, el presidente Puigdemont volverá a Cataluña", ha prometido.

Turull se ha expresado así en el Consell Nacional del partido, desde donde ha justificado sus críticas en enero de 2024 al primer texto de la ley de amnistía: "Hacía falta un texto más robusto porque si no mucha gente podía quedar al margen".

"Con la sentencia del TJUE hemos conseguido un gran paso para el retorno de los exiliados, pero también un gran paso para muchas personas que han sufrido la represión del Estado, un gran paso también por lo que significa para la democracia", ha proseguido.

Sin embargo, la sentencia no tiene efecto sobre la orden de detención que pesa sobre Puigdemont y el Tribunal Supremo ha derivado esta cuestión al Tribunal Constitucional, por lo que el retorno del 'expresident' todavía puede encontrarse con obstáculos.

Con todo, Turull considera que las resoluciones europeas han ido dejando en evidencia "las carencias de la justicia española, su politización y el déficit democrático que eso representa".