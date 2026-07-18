España - Argentina: Hora y dónde ver gratis en TV la gran final del Mundial 2026

Este domingo 19 de julio, desde el estadio de Nueva Jersey/Nueva York, las selecciones de España yArgentina se enfrentarán en la gran final del Mundial a partir de las 21:00 horas (hora peninsular). El partido será retransmitido en directo y de forma gratuita en La 1 y RTVE Play.

España está ya a un pasito de su segunda estrella. 16 años después de que Andrés Iniesta marcara el gol de nuestras vidas y de que Iker Casillas levantara al cielo de Sudáfrica la primera Copa del Mundo para la selección española, una nueva generación dorada peleará por conquistar la soñada segunda. El rival, el duelo y el escenario no pueden ser más grandes. La Argentina de Messi, la vigente campeona, será el último obstáculo que habrá que derribar. El más difícil todavía. Toda una Finalísima entre la campeona de Europa y la de la Copa América, una final de Mundial que jamás se había dado hasta ahora. Del Soccer City de Johannesburgo al MetLife de Nueva Jersey/Nueva York. En la ciudad más rutilante del mundo, España quiere alcanzar de nuevo la gloria.

Copa Mundial de la FIFA 2026 La gran final, España - Argentina, en La 1 y RTVE Play Este domingo, celebra la gran final del Mundial 2026 en La 1 y RTVE Play, desde las 12:00h con especiales y el partido a las 21:00h Ver ahora

Tan solo una vez antes España se ha enfrentado a Argentina en un Mundial y para eso hay que remontarse al de Inglaterra 1966 cuando la albiceleste ganó por 2-1 en la fase de grupos. El resto de enfrentamientos han sido amistosos y en los disputados en este siglo, España ha ganado tres de sus cuatro encuentros. El último precedente tuvo lugar en marzo de 2018 y la Roja infringió un duro correctivo por 6-1 a Argentina en el Riyad Air Metropolitano con hat-trick y exhibición de Isco Alarcón.

Duelo de altura entre campeonas El pasado 15 de marzo, la FIFA había organizado la llamada 'Finalísima', un partido entre la campeona de Europa y la de la Copa América para dirimir qué selección era la mejor del mundo como calentamiento de cara al Mundial 2026. Pero el conflicto en Oriente Próximo provocó la cancelación del partido, que debía disputarse en Qatar. La falta de acuerdo para buscar otra sede y fecha dejó cierto debate sobre quién tenía más o menos 'ganas' de jugar ese partido y con la miel en los labios a todos los aficionados. Pero el destino es caprichoso y tenía deparado que ese partido se disputara en la gran final mundialista este domingo 19 de julio. No se puede pedir más. España es experta en ganar las finales a las que llega. En la Eurocopa, se ha impuesto en cuatro de sus cinco finales y tan solo perdió la de 1984. La última, la de hace dos años en Alemania, se impuso por 2-1 a Inglaterra, precisamente la selección que cayó contra Argentina en la semifinal de este Mundial. Y en el Mundial, ganó la única final que había alcanzado hasta ahora, la de 2010, contra Países Bajos (1-0). Ahora quiere emular el ciclo más glorioso de su historia que le llevó a ganar un Mundial tras una Eurocopa entre 2008 y 2010, y que completó con la Euro de 2012. Pero enfrente tendrá a una selección también campeona, que no se cansa de cosechar triunfos. Argentina disputará su séptima final mundialista, la segunda consecutiva, con un saldo de tres victorias (las de 1978, 1986 y 2022) y otras tres derrotas (las de 1930, 1990, 2014). Será la sexta vez que una vigente campeona juega de nuevo la final del Mundial y en los últimos tres precedentes la perdieron. Ha sido el caso de Argentina en 1990, Brasil en 1998 y Francia en 2022.

La brillantez de España hacia la final En la expedición española el ambiente previo al partido es de concentración máxima y de confianza absoluta en el plan trazado por Luis de la Fuente. La exhibición que ofreció España en la semifinal ante Francia, la selección que mejores sensaciones había transmitido en todo el torneo, ha dado un plus de motivación. El sentir es el de que se puede ganar a cualquier combinado pero sin un ápice de relajación. Los jugadores de la selección española celebran el segundo gol a Francia en las semifinales del MundialTullio Puglia - FIFAGETTY No hay ninguna de las 48 selecciones que se han presentado en el Mundial que haya elevado tanto como España el concepto de equipo. Apoyado siempre en una idea de juego inconfundible, con la posesión del balón como armazón, la selección española ha encontrado en el juego colectivo la mejor característica ante la ausencia de la mejor versión de sus estrellas. Poco imaginaban que se plantaría en la final con Pedri como suplente, Lamine Yamal lejos del 100% y Nico Williams habiendo jugado solo 63 minutos en todo el torneo. A Rodri también le costó llegar a su máximo nivel y otros jugadores como Yeremi Pino o Víctor Muñoz han sufrido lesiones. Pero ahí estaban otros actores secundarios que han sido fundamentales, como Merino con sus goles vitales contra Portugal y Bélgica, Álex Baena o Pedro Porro, sorprendente MVP contra Francia. Junto a Cucurella, Laporte, Cubarsí, Oyarzabal o Dani Olmo han completado un torneo brillante. Y han convertido a la portería defendida por Unai Simón en un fortín al que solo le han hecho un gol en siete partidos de Mundial. El campeonato empezó con muchas dudas y con un empate a cero contra la sorprendente Cabo Verde. Pero la goleada por 4-0 a Arabia Saudí y e 1-0 en el bronco partido contra Uruguay allanaron el camino de las eliminatorias. Se aplazó la cita contra Argentina hasta la final. Contra Austria otra goleada, por 3-0. Llegó Portugal en octavos y un gol de Mikel Merino saliendo desde el banquillo y sobre la bocina jubiló de los Mundiales a Cristiano Ronaldo. En cuartos, se sufrió más de la cuenta contra Bélgica, que llegó a ir 1-1, hasta que volvió a aparecer Merino salvador. Y en la semifinal contra Francia surgió la versión más excelsa de España (0-2), la capaz de someter al todopoderoso ataque galo y plantarse en la gran final.

Argentina, de agonía en agonía Por su parte, la selección argentina se encuentra ante el último baile de Messi. Su astro por antonomasia, de la mano de Maradona, cierra su periplo mundialista después de seis ediciones y rompiendo todos los récords. Muy pocos vaticinaban antes del inicio que el ‘10’ iba a ejercer un liderazgo tan absoluto, con un dominio de los tiempos excepcional y con la puntería de cara a gol más afinada que nunca. Ocho goles lleva hasta ahora, empatado con Mbappé, en pugna por la Bota de Oro y ser el máximo artillero de la historia. Todo gira en torno a Leo en la albiceleste, en lo futbolístico y en lo emocional. Todos sus compañeros le buscan y quieren acompañarle en este último tránsito. En un camino hacia la final que ha estado lleno de sufrimiento, remontadas agónicas y goles en los últimos instantes. Pese a llegar a esta final con pleno de victorias, la mayoría de rivales estaban muy alejados en el ránking FIFA. Sobre el papel, eran selecciones muy inferiores al potencial argentino, pero todas pusieron en muchos aprietos a los de Scaloni. Messi, emocionado tras eliminar a Inglaterra en el Mundial 2026.DPA via Europa PressEP En la fase de grupos, Argentina arrolló por 3-0 a Argelia en su estreno, doblegó por 2-0 a Austria y endosó un 1-3 a Jordania, con un total de seis goles de Messi para cerrar con nueve puntos de nueve la fase de grupos. Pero en los cruces, todo se tornó en un vía crucis. Prórrogas con Cabo Verde y Suiza y dos remontadas de infarto ante Egipto, contra el que iba perdiendo 0-2 en el 78, y ante Inglaterra, abajo 0-1 en el 85, permitieron a 'la Scaloneta' llegar al MetLife Stadium para pelear con España por la que sería su cuarta estrella y su segundo título mundial consecutivo.

LaLiga, muy presente Esta final tendrá un claro acento español y con un protagonismo muy marcado de la LaLiga y del Atlético de Madrid. El campeonato español tendrá en este partido a 24 de los 52 futbolistas que disputarán el choque y que, de momento, jugarían la temporada 2026-2027, con mención especial al conjunto rojiblanco, que tendrá hasta diez componentes, repitiendo por tercera edición como el club más presente en la gran final. Los colchoneros que disputarán la final son: Marcos Llorente, Álex Baena, Marc Pubill, Alejandro Grimaldo, Juan Musso, Nahuel Molina, Julián Alvarez, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Nico González. El árbitro de la final será el esloveno Slavko Vincic, un colegio con amplia experiencia en el fútbol europeo y de máximo nivel. Es recordado por arbitrar la final de la Liga de Campeones 2023-2024 entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund alemán. Esta temporada dirigió el choque de vuelta de los cuartos de final de la Champions entre el conjunto madridista y el Bayern Múnich, marcado por la expulsión del francés Eduardo Camavinga en los minutos finales.

La ceremonia de clausura y el intermedio La final estará precedida por una ceremonia de clausura que comenzará 90 minutos antes del arranque del encuentro y que contará con un elenco de estrellas del panorama internacional como el actor Tom Cruise, los cantantes Robbie Williams y Laura Pausini, la artista Nicole Scherzinger o el 'streamer' IShowSpeed. La cantante Jennifer Hudson interpretará una versión "especial" del himno nacional de Estados Unidos. Además, la FIFA tiene previsto también un espectáculo musical en el descanso por primera vez en la historia del torneo, en el que actuarán la colombiana Shakira, Madonna, el grupo surcoreano de K-Pop BTS, Justin Bieber, el venezolano Gustavo Dudamel, Burna Boy, el coro PS22 y Coldplay. El espectáculo del descanso, propio del deporte estadounidense y mundialmente famoso por la Super Bowl de fútbol americano, hará que el de la final del Mundial dure más de los 15 minutos reglamentarios.