Así ha sido la ceremonia de clausura de la final del Mundial 2026
- La celebración ha contado con la presencia de cantantes como Laura Pausini y Robbie Williams
- El tenista Carlos Alcaraz ha presentado la Copa del Mundo
La gala de clausura del Mundial 2026 ha sido histórica, como toda la competición. El estadio estaba repleto, también de caras conocidas. Andrés Iniesta, campeón del mundo con España, Kempes, campeón con Argentina en 1978 y el tenista Carlos Alcaraz han presentado la Copa del Mundo a todos los aficionados del estadio y del mundo entero.
El espectáculo musical también ha sido el protagonista. En primer lugar, la cantante, Jennifer Hudson,una de las pocas artistas galardonadas con los cuatro grandes premios del entretenimiento estadounidense (Emmy, Grammy, Óscar y Tony), ha interpretado una versión especial del himno nacional de Estados Unidos antes del inicio del encuentro, y que también encendió al estadio.
El himno de la FIFA también ha tenido su momento antes del partido entre Argentina y España. Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Laura Pausini han sido los encargados de interpretar el himno rodeados de banderas y solemnidad.
El discurso de Tom Cruise
Antes del pitido inicial y los himnos, Tom Cruise ha dado un discurso en el que alabó el fútbol por "cómo une a la gente" porque "hace que extraños se conviertan en aficionados". La ceremonia también ha incluido un desfile sobre el césped con las banderas de las selecciones que participaron en el Mundial, la presentación del trofeo de la Copa del Mundo y la salida oficial de Argentina y España al terreno de juego.
Para calentar motores también ha habido coreografías, un espectáculo de luces y pirotecnias que han hecho rugir al estadio antes del pitido inicial