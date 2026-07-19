Así ha sido la ceremonia de clausura de la final del Mundial 2026

La gala de clausura del Mundial 2026 ha sido histórica, como toda la competición. El estadio estaba repleto, también de caras conocidas. Andrés Iniesta, campeón del mundo con España, Kempes, campeón con Argentina en 1978 y el tenista Carlos Alcaraz han presentado la Copa del Mundo a todos los aficionados del estadio y del mundo entero.

El espectáculo musical también ha sido el protagonista. En primer lugar, la cantante, Jennifer Hudson,una de las pocas artistas galardonadas con los cuatro grandes premios del entretenimiento estadounidense (Emmy, Grammy, Óscar y Tony), ha interpretado una versión especial del himno nacional de Estados Unidos antes del inicio del encuentro, y que también encendió al estadio.

El himno de la FIFA también ha tenido su momento antes del partido entre Argentina y España. Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Laura Pausini han sido los encargados de interpretar el himno rodeados de banderas y solemnidad.

Copa Mundial de la FIFA 2026 Mundial FIFA 2026 - Previo - Ceremonia de clausura (Parte 1) Primera ceremonia de clausura de este Mundial 2026. Con actuaciones estelares de Brooklyn United Fogo Azul y NYC Bucket Drummers, IShowSpeed, Post Malone y Swae Lee rtve play