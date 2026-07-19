Rap, reporterismo y Don Pimpón: así ha sido la previa de 'Fútbol de calle' para el Mundial

La emoción y los nervios se han apoderado de 'Fútbol de calle' en la previa antes de la final del Mundial que la Selección Española disputa contra Argentina este 19 de julio y que estará disponible en La 1y RTVE Play. Este especial para despedir el Mundial ha contado con sus tres presentadores: Pedro 'el ingeniero', La Sotanita y Javi Torres, pero también ha tenido muchas sorpresas. Además, han repasado la actualidad del Mundial y han teorizado sobre Lamine Yamal, apoyándose en la numerología.

El mundo, con la Selección Española "Todo el mundo que no es argentino quiere que gane España", ha declarado Javi Torres. Los tres, han comentado vídeos de aficionados apoyando a la Selección incluso desde Indonesia. Además, han recordado la tormenta que impidió que la Selección entrenara este sábado. No obstante, 'el ingeniero' no tiene miedo: "Me alegro de que no entrenaran. Eso es como estudiar una hora antes". La numerología ha sido parte de la charla entre los tres presentadores. Han discutido numerosas teorías presentes en las redes sociales sobre dos de los protagonistas de esta noche, Lamine Yamal y Leo Messi, que además de estar unidos por la ya mítica foto de la bañera, parece que también tienen en común el número 19. La historia detrás de la foto de Messi con Lamine Yamal 19 años antes de que el fútbol escribiera su destino

Pantomima Full, La la Love You y Don Pimpón se pasan a saludar El dúo cómico Pantomima Full y el grupo de música La la Love You han querido mandar un saludo al programa porque "está molando" y dejar unas preguntitas para los presentadores. Pero no solo ellos, también ha aparecido Don Pimpón. "Yo inventé el fútbol y yo inventé la calle", ha sentenciado. El reporterismo también ha formado parte de 'Fútbol de calle'. Adrián Bremner de VVV (Trippin You) ha decidido convertirse en reportero para darles algunos consejos y que 'El ingeniero', La Sotanita y Javi Torres mejoren en su trabajo . "Son un poco pusilánimes", ha bromeado. Además, se ha pasado por el plató para charlar en la previa del Mundial y conocer mejor al pueblo argentino. Por supuesto, han analizado el once de Argentina, así como el del equipo español. "Yo estaba más nervioso cuando jugamos contra Francia", ha asegurado Pedro. Como no podía ser de otra manera, han expresado sus inquietudes sobre Messi.