CTA analiza el choque de planetas en la gran final del Mundial 2026: Lamine Yamal vs Leo Messi

El día más esperado del fútbol global ha llegado. Este 19 de julio de 2026 quedará grabado en las páginas de la historia. La Selección Española de Luis de la Fuente se mide a la Argentina de Lionel Messi en un duelo que promete paralizar el planeta. Este especial de despedida capitaneado por Pol Corredoira, acompañado de José Mari Bakero y Miriam Martín, se ha convertido en el epicentro del análisis, el debate táctico y, por supuesto, la diversión que ha caracterizado al programa durante todo este mes de locura mundialista.

La metamorfosis táctica de España Durante el programa, la leyenda del fútbol reflexionó sobre la evolución histórica de la Selección. Para el exjugador, una victoria hoy "cerraría un círculo personal" que comenzó en aquel durísimo Mundial de EE. UU. 1994. "Antes veníamos de la 'furia española', donde jugaban los que más corrían y si perdías se justificaba. Ahora todo es ordenado, con inteligencia, madurez y un equilibrio fantástico entre jóvenes y veteranos", analizó Bakero. El camino a la final no fue sencillo. Tras superar a la rocosa Francia en semis (gracias a la astucia de Lamine Yamal provocando un penalti inocente de Digne y al golazo de Pedro Porro "al estilo de los laterales de Brasil"), España ha demostrado ser el bloque más sólido y elástico del torneo.

Argentina, el desorden ordenado En el análisis del rival, el programa sitúa el foco en la mística de la Albiceleste, un equipo que llega tras remontar un emocionante cero a dos en contra frente a Inglaterra y que juega con el corazón impulsado por el aura de Lionel Messi. Bakero, que se enfrentó en su día a Diego Armando Maradona, no duda en comparar a ambos astros, describiendo al Pelusa como una gacela que baila sobre el césped, mientras que al actual capitán argentino lo califica como un "Emperador" más físico y sólido, capaz de resistir las tarascadas de tres defensas ingleses para salir girando y levantar la mano logrando que todos sus soldados se pongan firmes para morir por él en el Coliseum. Frente a este choque de gigantes, los integrantes de la mesa se mojan con sus pronósticos definitivos para el partido, donde Bakero apuesta por un ajustado uno a cero a favor de España con un golazo por la escuadra de Lamine Yamal, mientras que el presentador Pol Corredoira vaticina un vibrante y sufridísimo tres a dos.

Un Mundial de porteros eternos Más allá de la pizarra estratégica, esta última entrega repasa el lado más gamberro e histórico del torneo, destacando desde el protagonismo de guardametas eternos como Neuer, Ochoa o el veterano Bociña de Cabo Verde, hasta los estrepitosos fracasos de los animales predictores como el perro Elfi o el gato Billy, incapaces de hacer sombra al eterno Pulpo Paul. En el plató se recuerdan además los momentos más divertidos y virales de las redes sociales como la conga silenciosa de la afición mexicana, el emotivo encuentro en Barcelona con el doble catalán de Maradona, o la odisea de vivir la semifinal desde un concierto de Bad Bunny en Varsovia para demostrar que el perreo polaco es real. Con este broche de oro repleto de humor y análisis, el equipo se despide e invita a todos los espectadores a disfrutar del programa completo bajo demanda en RTVE Play antes de conectar con la retransmisión oficial, el postpartido y el análisis en directo del encuentro del siglo.