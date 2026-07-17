La historia detrás de la foto de Messi con Lamine Yamal 19 años antes de que el fútbol escribiera su destino

No fue un entrenamiento. Ni un partido. Ni siquiera fue un balón lo que los unió por primera vez.

El primer encuentro entre Lionel Messi y Lamine Yamal ocurrió alrededor de un patito de goma y una pequeña bañera azul en la que se encontraba un bebé de apenas unos meses. Corría 2007 cuando el entonces joven futbolista del FC Barcelona participó en un calendario solidario junto a UNICEF.

Aquella sesión duró poco más de veinte minutos. Lo suficiente para congelar una imagen que nadie volvió a mirar durante años y que, sin saberlo, empezaba a revelar una de las historias más extraordinarias que ha regalado el fútbol.

Diecinueve años después, el destino —o el simple capricho del deporte— ha querido que vuelvan a encontrarse en el escenario más grande posible. España y Argentina disputarán este domingo el título de campeones del mundo con Messi y Lamine frente a frente por primera vez. El mejor futbolista de una generación contra el que muchos consideran llamado a liderar la siguiente.

Cuando la realidad supera a la ficción El hombre que estuvo detrás de aquella fotografía sigue sorprendiéndose casi tanto como el resto del mundo. Joan Monfort recuerda perfectamente cómo nació aquella sesión: "La idea original fue de Oriol Canals. Se le ocurrió hacer un calendario solidario, salió en enero del 2008 y ahí empezó todo". En aquel momento, Messi apenas empezaba a hacerse un hueco en el primer equipo azulgrana. Por delante seguían apareciendo nombres como Ronaldinho, Eto'o, Iniesta o Puyol. Lamine, mientras tanto, tenía apenas unos meses de vida. "Que uno sea el mejor del mundo, que el otro llegara a ser jugador de fútbol, que estén donde están ahora mismo... si intentas escribir un guion de este tipo, a nadie se le ocurriría", resume.

Los nervios estaban detrás de la cámara Monfort reconoce que el mayor miedo no era la fotografía, sino conseguir que todo saliera bien. "Recuerdo sudor frío porque juntar a un futbolista con un bebé es una combinación difícil. Imagínate que le coge una rabieta y se pasa la sesión llorando". Ocurrió justo lo contrario. Messi se implicó desde el primer momento y el pequeño Lamine, gracias también a la presencia de su madre Sheila, se mostró tranquilo durante prácticamente toda la sesión. "Messi entró y se sorprendió al encontrarse con un bebé, pero enseguida le puso ganas. Y Lamine era un bebé muy sonriente y agradable. Fue una química muy rápida". Hasta la bañera tenía historia. No pertenecía al club ni a ningún estudio fotográfico. Era la de la hija del propio Monfort: "Se me ocurrió la foto mientras estaba bañando a mi hija. Cogí la bañera, el patito, las toallas, el jabón... y me lo llevé todo al Camp Nou al día siguiente."

Una fotografía que el tiempo terminó de revelar La imagen permaneció guardada durante mucho tiempo. Ni siquiera su autor volvió a pensar demasiado en ella hasta que el padre de Lamine la publicó en redes sociales durante la Eurocopa de 2024. Curiosamente, Monfort no recordaba quién era aquel bebé: "Un compañero me preguntó que quién era el niño; yo no lo sabía. Cuando me dijo que era Lamine Yamal pensé que era una casualidad, pero no le di más importancia. Al día siguiente el teléfono era una olla hirviendo de llamadas". Desde entonces, la fotografía dejó de ser un recuerdo para convertirse en uno de los grandes símbolos del relevo generacional del fútbol.