Argentina - Argelia, en directo hoy el partido del grupo J del Mundial 2026

Comienza la andadura de Argentina en busca de revalidar el título que ganó en la Copa del Mundo de 2022 en Qatar. Debutará ante Argelia, que vuelve a jugar un Mundial 12 años después tras su última participación. Es la primera vez que ambos equipos se enfrentan en este torneo. El partido tendrá lugar en el Estadio Kansas City a las 3:00 horas, cuyos espectadores serán testigos privilegiados del primer partido del último mundial de Lionel Messi.

Argentina busca hacer historia La selección de Lionel Scaloni tiene como objetivo seguir alargando no solo la leyenda de 'la pulga', que ya es el futbolista que más partidos ha disputado en el torneo, 26 en total, sino también la actual época dorada que vive la albiceleste, que empezó en 2021 con la conquista de la Copa América y desde entonces ha ganado todos los grandes torneos que ha disputado. Ganar un Mundial no era el fin: Messi se pide otra JAVIER BASTIDA Argentina quiere su cuarta estrella para consolidarse como uno de los gigantes históricos del Mundial y quedarse a solo un trofeo de empatar con su gran rival latinoamericano, Brasil, que sigue reinando el palmarés con cinco títulos en total. También podría convertirse en la tercera selección que conquista la Copa del Mundo dos veces seguidas, junto a Italia y a la ya mencionada 'Canarinha'. Para revalidar el título, 'Los Gauchos' cuentan en su plan de ataque, además de la mayor estrella que ha dado el fútbol argentino con el permiso de Diego Armando Maradona, con Julián Álvarez, el delantero insignia del Atlético de Madrid, Lautaro Mártínez, máximo goleador de la Serie A italiana en esta temporada, o con la joven promesa en ciernes Nico Paz.

'Zidane' vuelve a jugar un Mundial La selección de Argelia por su parte intentará aguar el debut de Argentina en su regreso al Mundial tras su participación en Brasil 2014, su mejor actuación llegando hasta octavos de final. Comandados por su seleccionador, Vladimir Petković, tienen como objetivo superar la fase de grupos y mejorar su resultado. 'Los zorros del desierto' tienen entre sus principales jugadores al extremo izquierdo Riyad Marhez, joven mediocentro Ibrahim Maza y Mohamed Amoura, máximo goleador de la fase de clasificación de la CAF, con diez goles en diez partidos. Pero también cuentan con los genes de uno de los mitos del fútbol. Se trata de Luca Zidane, el segundo hijo de Zinadine Zindane. A diferencia de su padre, juega como portero, pero buscará desde los tres palos volver a dejar su apellido entre lo más alto. No lo tendrá fácil porque enfrente tendrá a un Leo Messi que tiene como reto convertirse en el máximo goleador histórico de los mundiales. Está a solo cuatro tantos de conseguirlo.