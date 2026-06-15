El negocio de las marcas de moda de lujo en el Mundial

La batalla por la moda también se juega en el Mundial y no solo en el campo de fútbol. Se mueven muchos millones fuera de él: en los traslados, los viajes en autobús y avión, en las ruedas de prensa. No es casual cómo visten los jugadores, el entrenador o el equipo técnico en esos momentos en los que no están en el estadio. Las marcas de lujo se han dado cuenta y ahora el fútbol ya no es territorio exclusivo de las marcas deportivas como Nike, Adidas o Puma. "El fútbol ya no es solo deporte, es negocio y como negocio las marcas de lujo han visto una gran ventana de visibilidad y de exposición para sus productos", explica a RTVE Félix Jordán, experto en marketing deportivo y director comercial de RPM SPORTS. Para Maripi Robles, experta en comunicación de moda y autora del libro “Soy diseñador, quiero vender”, “tradicionalmente el lujo ha estado más ligado a deportes más de élite como la F1 o el golf pero han entendido que el fútbol es un campo por explorar que llega a mucho público para conseguir más movimiento económico en sus marcas"

Los traslados de las selecciones, una auténtica pasarela de moda En los últimos años nos hemos acostumbrado a que los viajes de las plantillas de muchos equipos se conviertan en auténticos desfiles de moda. Trajes de sastrería, camisas, complementos de viaje… ". Antes las marcas deportivas vestían tanto al futbolista dentro del terreno de juego, como fuera”, explica Félix Jordán, Director comercial de 'RPM SPORTS'-. El experto en marketing deportivo señala que “tenían un chándal, un polo, una ropa mas de calle, de descanso. Ahora esa ropa de descanso es ropa de moda y la ocupa la marca de lujo y tiene un alcance que, de otro modo, no lo tendría o seria muy costoso llegar al público donde ellos quieren llegar". Maripi Robles nos cuenta "hay un espacio vacío que las marcas de lujo han decidido llenar. No las marcas deportivas, sino las de lujo. Los futbolistas son seguidos por mucha gente, no solo en los medios tradicionales, en todas las redes sociales y en muchas plataformas”.

Marcas nacionales para vestir a los jugadores de su país Los jugadores de la Selección de México visten estos días fuera del campo de Calderoni, la firma de lujo mexicana de sastrería de inspiración italiana que ha confeccionado sus trajes oficiales. Otra firma de lujo, la portuguesa Sacoor Brothers, tiene un acuerdo hasta 2030 para diseñar la ropa formal que llevarán las estrellas de su Selección en sus desplazamientos. En los últimos años la alianza entre el lujo y el fútbol se ha convertido en estratégica. La firma española de lujo Loewe es la encargada de vestir a la Selección Española. “Ya no solo es el jugador de fútbol. Son los entrenadores, otros directivos", nos cuenta Félix Jordán, experto en marketing deportivo.