Ni es electricista ni le reclutaron por LinkedIn: falsas historias sobre Vozinha, el portero de Cabo Verde

Tras el sorprendente empate de la selección española contra Cabo Verde (0-0) en su debut en el Mundial 2026, en redes sociales y en portales web se han difundido historias inventadas sobre el portero caboverdiano, Vozinha. El guardameta juega actualmente en la segunda división portuguesa y ha debutado en un Mundial con 40 años, pero ni trabaja como electricista ni fue reclutado por su federación a través de LinkedIn.

"De electricista a figura mundialista: Vozinha frenó a España", leemos en el titular de un portal web. "Vozinha, el héroe de Cabo Verde que era electricista y llegó a la selección por LinkedIn", dice otra página. "Electricista de día y portero titular de Cabo Verde de noche", afirma otro mensaje en redes sociales. En otro post difundido en X afirman que es "un electricista de 40 años que mandó su solicitud a la Federación de Cabo Verde a través de Linkedin". En una publicación de Instagram también leemos que trabaja como conductor de autobús.

Mensajes y titulares que difunden que Vozinha trabajó de electricista y que llegó a la selección por LinkedIn VerificaRTVE

Vozinha no trabaja de electricista ni de conductor de autobús Desde la Federación de Fútbol Caboverdiana aclaran a VerificaRTVE que estas afirmaciones "son falsas", que Vozinha "es futbolista profesional" y que cuenta con una "carrera sólida de más de 20 años". Un directivo del Mindelense, club en el que jugó Vozinha, nos indica que el portero juega fuera del país desde 2015 y que, desde entonces, "es un profesional del fútbol y vive exclusivamente de eso". Encontramos el origen de esta falsedad en una publicación de X que difundió este lunes, a las 18:49 horas, que Vozinha es "electricista de día y portero de la selección de Cabo Verde de noche". Se trata de un perfil que, según hemos comprobado, suele publicar contenido satírico. En un mensaje posterior se ha mofado de que algunos medios se hayan creído que Vozinha es electricista. Son mensajes que exageran historias sobre el portero caboverdiano. Vozinha, cuyo nombre completo es Josimar José Évora Dias, realizó siete paradas en el encuentro contra España, dejando la portería a cero. A sus 40 años, disputaba su primer partido en una Copa del Mundo, pero lleva desde 2012 defendiendo la meta de Cabo Verde y ha jugado cuatro ediciones de la Copa de África. A nivel de clubes, su último equipo ha sido el Chaves, de la segunda división portuguesa y su contrato finaliza el 30 de junio. Anteriormente jugó en otros clubes profesionales, como el Trencin, de Eslovaquia, y en el AEL Limassol, de Chipre.