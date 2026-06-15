Noruega no ha ganado a Israel ni ha donado los ingresos a Palestina "en medio del Mundial 2026"

Nos habéis preguntado a través de nuestro servicio de WhatsApp por un mensaje que circula en redes sociales que asegura que Noruega ha derrotado a Israel y ha donado los beneficios a Palestina, en "una declaración política clara y valiente en medio del Mundial 2026". Es falso, Israel no participa en esta competición porque no se ha clasificado.

"Noruega le da una paliza histórica a Israel y decidieron donar el 100% de los ingresos del partido a Palestina. Esto no es solo fútbol. Noruega aplastó 5-0 a Israel y celebró con una alegría que se sintió en todo el mundo. Es una declaración política clara y valiente en medio del Mundial 2026", leemos en el mensaje que nos habéis remitido. El texto lo encontramos difundido recientemente en otras redes como X o Instagram en una publicación que acumula más de 42.000 'me gusta' desde el 14 de junio.