Noruega no ha ganado a Israel ni ha donado los ingresos a Palestina "en medio del Mundial 2026"
- Noruega donó a MSF los beneficios del partido de la fase de grupos contra Israel
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Nos habéis preguntado a través de nuestro servicio de WhatsApp por un mensaje que circula en redes sociales que asegura que Noruega ha derrotado a Israel y ha donado los beneficios a Palestina, en "una declaración política clara y valiente en medio del Mundial 2026". Es falso, Israel no participa en esta competición porque no se ha clasificado.
"Noruega le da una paliza histórica a Israel y decidieron donar el 100% de los ingresos del partido a Palestina. Esto no es solo fútbol. Noruega aplastó 5-0 a Israel y celebró con una alegría que se sintió en todo el mundo. Es una declaración política clara y valiente en medio del Mundial 2026", leemos en el mensaje que nos habéis remitido. El texto lo encontramos difundido recientemente en otras redes como X o Instagram en una publicación que acumula más de 42.000 'me gusta' desde el 14 de junio.
Israel no compite en el Mundial 2026
Israel no se ha clasificado para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y no participa en esta competición. La selección del Estado hebreo compitió en la fase de grupos para la clasificación del torneo y se quedó fuera tras quedar en tercera posición en el Grupo I.
El equipo jugó contra las selecciones de Noruega, Italia, Estonia y Moldavia. Israel se quedó fuera de la cita mundialista de este año tras perder el partido del 14 de octubre de 2025 contra Italia por 3 goles a 0. Medios israelíes informaban que su equipo había "perdido definitivamente la oportunidad de clasificarse". Aunque todavía le quedaba un encuentro que disputar contra Moldavia, matemáticamente no había posibilidades.
Noruega donó los beneficios del partido de la fase de grupos contra Israel
Durante esta fase de clasificación las selecciones de Israel y Noruega se enfrentaron en dos ocasiones. En ambos partidos el resultado fue favorable para el país nórdico: ganó 2-4 el 24 de marzo de 2025 y 5-0 el 11 de octubre de 2025. Antes del segundo partido, Lise Klaveness, presidenta de la Federación de Fútbol de Noruega, anunció en rueda de prensa el 15 de septiembre de 2025 la decisión de donar los beneficios del partido entre Noruega e Israel a Médicos sin Fronteras.
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El 8 de diciembre de 2025 un comunicado de la Federación Noruega de Fútbol informó de la cantidad donada a la organización de acción médico-humanitaria. Aunque el beneficio del partido fue de 522.000 coronas (unos 47.000 euros), la federación entregó 1,5 millones de coronas noruegas (unos 135.000 euros). "Cuando supimos que jugaríamos un partido de clasificación para el Mundial contra Israel en un momento de gran sufrimiento humanitario, quisimos destinar cualquier beneficio posible a una causa humanitaria. Tenía que ir a una organización que salva vidas en la Franja de Gaza cada día y que contribuye con ayuda de emergencia activa sobre el terreno", señaló Klaveness.
El Mundial 2026 está siendo objeto de bulos y desinformación. En VerificaRTVE te hemos hablado de la tendencia en redes de crear vídeos con IA de famosos entre el público en los estadios y te hemos alertado de los mensajes que afirman sin pruebas que a Lamine Yamal le han impedido la entrada a Estados Unidos para jugar el Mundial 2026.