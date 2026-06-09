La selección de fútbol de Marruecos no ha borrado a las mujeres en su foto oficial para el Mundial 2026

Circula en X una foto de la selección de fútbol de Marruecos posando delante de un avión antes de viajar al Mundial en la que las mujeres azafatas aparecen difuminadas y la presentan como si fuera la imagen oficial publicada por la delegación de Marruecos. Es falso. La selección de Marruecos no ha difundido la foto con las mujeres tapadas. Esa instantánea la comparte un perfil que no tiene relación con la selección de fútbol del país vecino.

La imagen publicada en redes muestra a todos los convocados de Marruecos para el Mundial posando en traje delante de un avión junto a los profesionales de la aerolínea Royal Air Maroc, aunque varias personas aparecen tapadas. "La foto oficial de la selección marroquí", dice en francés el mensaje, compartido en X más de 1.400 veces. Otros perfiles de X han citado esta publicación preguntándose si han pixelado a las mujeres y difundiendo mensajes de odio racista.