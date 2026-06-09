La selección de fútbol de Marruecos no ha borrado a las mujeres en su foto oficial para el Mundial 2026
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Circula en X una foto de la selección de fútbol de Marruecos posando delante de un avión antes de viajar al Mundial en la que las mujeres azafatas aparecen difuminadas y la presentan como si fuera la imagen oficial publicada por la delegación de Marruecos. Es falso. La selección de Marruecos no ha difundido la foto con las mujeres tapadas. Esa instantánea la comparte un perfil que no tiene relación con la selección de fútbol del país vecino.
La imagen publicada en redes muestra a todos los convocados de Marruecos para el Mundial posando en traje delante de un avión junto a los profesionales de la aerolínea Royal Air Maroc, aunque varias personas aparecen tapadas. "La foto oficial de la selección marroquí", dice en francés el mensaje, compartido en X más de 1.400 veces. Otros perfiles de X han citado esta publicación preguntándose si han pixelado a las mujeres y difundiendo mensajes de odio racista.
La selección de Marruecos no ha borrado a las mujeres en su foto oficial del Mundial 2026
La imagen manipulada para ocultar a las mujeres azafatas no la publica la selección de Marruecos. El perfil de X que difunde esta foto editada no tiene relación con el equipo nacional de Marruecos. La cuenta se presenta como un perfil dedicado a la actualidad del fútbol marroquí y difundió esa imagen en X el 3 de junio de 2026 a las 17:59 horas.
La cuenta de X de las selecciones de fútbol de Marruecos (masculina y femenina) es Équipe du Maroc y publicó la imagen original sin censurar a las mujeres de Royal Air Maroc a las 17:37 horas del 3 de junio. La imagen muestra seis mujeres con el uniforme de la aerolínea marroquí. La imagen original también la encontramos en la web oficial de la Real Federación de Fútbol de Marruecos.
Los grandes eventos deportivos suelen ser objeto de bulos. Los desinformadores aprovechan citas multitudinarias como mundiales de fútbol o los Juegos Olímpicos para intentar colocar sus mensajes. En VerificaRTVE hemos desmontado recientemente vídeos descontextualizados que circularon en redes como si mostrasen los disturbios en París en el marco de las celebraciones por el título de la Liga de Campeones que ganó el Paris Saint Germain. También te advertimos de contenidos falsos durante los Juegos Olímpicos celebrados en la capital francesa en 2024 y en el Mundial de Qatar (1 y 2).