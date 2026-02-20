Esta tarjeta amarilla a Luka Modric no es por "racismo contra los blancos"

En redes sociales difunden un vídeo en el que amonestan con tarjeta amarilla al futbolista Luka Modric, ex del Real Madrid y actualmente jugador del Milan, tras recibir un empujón de un rival. Los mensajes que lo comparten aseguran que es la muestra de que "el racismo contra los blancos llegó al fútbol" porque recibe un empujón de un jugador de raza negra la Roma. Es falso. Te explicamos con la ayuda de un árbitro y del reglamento del fútbol italiano por qué se sancionó a Modric con cartulina amarilla.

"El racismo contra los blancos llegó al fútbol: Se viraliza un vídeo del último partido entre la Roma y el Milan, donde un jugador negro empuja por la espalda a Modric y el árbitro decide sacarle tarjeta amarilla al jugador croata sin ninguna lógica", leemos en una publicación de X compartida más de 5.000 veces desde el 17 de febrero. En la grabación se aprecia como Modric golpea el balón y un jugador del equipo rival le empuja por la espalda. Posteriormente, el árbitro le saca tarjeta amarilla al futbolista del Milan.