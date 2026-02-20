Esta tarjeta amarilla a Luka Modric no es por "racismo contra los blancos"
En redes sociales difunden un vídeo en el que amonestan con tarjeta amarilla al futbolista Luka Modric, ex del Real Madrid y actualmente jugador del Milan, tras recibir un empujón de un rival. Los mensajes que lo comparten aseguran que es la muestra de que "el racismo contra los blancos llegó al fútbol" porque recibe un empujón de un jugador de raza negra la Roma. Es falso. Te explicamos con la ayuda de un árbitro y del reglamento del fútbol italiano por qué se sancionó a Modric con cartulina amarilla.
"El racismo contra los blancos llegó al fútbol: Se viraliza un vídeo del último partido entre la Roma y el Milan, donde un jugador negro empuja por la espalda a Modric y el árbitro decide sacarle tarjeta amarilla al jugador croata sin ninguna lógica", leemos en una publicación de X compartida más de 5.000 veces desde el 17 de febrero. En la grabación se aprecia como Modric golpea el balón y un jugador del equipo rival le empuja por la espalda. Posteriormente, el árbitro le saca tarjeta amarilla al futbolista del Milan.
Modric cometió falta, desplazó el balón y se encaró con el rival tras el empujón
Estas imágenes corresponden al partido entre el Milan y la Roma de la jornada 22 de la liga italiana (Serie A) que se celebró el 25 de enero y que finalizó con un resultado de 1-1. Hemos consultado la emisión completa del partido, disponible en el perfil de Dailymotion del A.C. Milan. En el minuto 69:04 de partido (1:16:12 de la emisión) el árbitro Andrea Colombo señala una falta a Luka Modric por derribar a Robinio Vaz, jugador de la Roma con el dorsal número 78.
Segundos más tarde, con el juego detenido y a pesar de que la posesión corresponde a la Roma, Modric aguanta unos segundos el balón, lo eleva y lo desplaza, retrasando el saque de la falta. En ese momento el Milan ganaba por 0-1 y quedaban poco más de veinte minutos de partido. Ante la pérdida de tiempo, Robinio Vaz empuja a Modric por detrás, el croata se encara con él y el árbitro le amonesta.
Amonestado "por retrasar la ejecución del tiro libre"
Tras consultar la jugada, el exárbitro de Primera División César Muñiz Fernández, en declaraciones a VerificaRTVE, cree que Colombo muestra la cartulina a Modric "por retrasar la ejecución del tiro libre". "Iba ganando y le amonesta por perder tiempo en dar el balón para que saque el contrario", asegura.
El comunicado de la Serie A que refleja las amonestaciones en la jornada 22 (página 4) recoge una sanción a Modric "por comportamiento no reglamentario en el campo". El reglamento arbitral del fútbol italiano, actualizado en 2025, especifica como motivo de cartulina amarilla (página 93) "retardar la reanudación del juego" o ser "culpable de conducta antideportiva" (página 94). En la página 95, el mismo reglamento contempla que entre estos supuestos de "retardar la reanudación del juego" se encuentra "patear el balón o llevarlo lejos, o provocar un conflicto al tocar el balón después de que el árbitro haya detenido el juego".
Además, haciendo una búsqueda en los principales diarios deportivos italianos, ninguno concluye que la tarjeta amarilla fuera por motivos racistas. Los más críticos con la decisión arbitral, como Eurosport, hablan de que es una amonestación "inexplicable", pero sin señalar una motivación extradeportiva. El medio Tuttosport describe lo ocurrido como "tensión entre Robinio Vaz y Modric después de que el croata perdiera tiempo y viera la tarjeta amarilla". Otros como La Gazzetta dello Sport mencionan "conducta indisciplinada" como motivo de la amonestación. En las declaraciones después del partido del entrenador del Milan, Massimiliano Allegri, y de los jugadores del club 'rossonero' (1 y 2) tampoco encontramos ninguna alusión a un caso de "racismo" en esta acción.
En VerificaRTVE también hemos aclarado otro caso de desinformación sobre el fútbol italiano: este vídeo que se difundía como la celebración de liga del Nápoles en realidad se grabó en Croacia en 2020. También te explicamos cómo se regula la exhibición de banderas en los estadios de fútbol.