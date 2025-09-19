¿Banderas palestinas, no, pero ucranianas, sí? Así se regula la exhibición de insignias en los estadios de fútbol

La jornada de Champions League de este martes ha dejado titulares fuera de lo meramente deportivo. En redes sociales se ha compartido una grabación en la que el personal de seguridad del Santiago Bernabéu impide la entrada de banderas palestinas al estadio. Una imagen que contrasta con la que se pudo ver en el partido de San Mamés, en Bilbao, ese mismo día y en la misma competición, cuando los aficionados desplegaron una enorme insignia palestina en las gradas. En VerificaRTVE te contamos qué dice la normativa de la UEFA y la Liga sobre la exhibición de banderas en los estadios.

¿Qué dice la UEFA sobre la entrada de banderas en los partidos? La UEFA, organizadora de esta competición, establece en el artículo 16(2)(e) de los Reglamentos Disciplinarios la prohibición expresa de cualquier proclama ajena al deporte. "Los clubes y asociaciones serán responsables del comportamiento inapropiado por parte de sus aficionados y podrán enfrentarse a sanciones aunque demuestren que no hubo negligencia por su parte", recoge el mencionado artículo. En particular, se incluye como infracción "el uso de gestos, palabras, objetos o cualquier otro medio para transmitir un mensaje que no sea apropiado para un evento deportivo, particularmente mensajes de naturaleza política, ideológica, religiosa, ofensiva o provocativa". La norma indica que los clubes deben cumplir, además, con el Reglamento de Seguridad y Protección de la UEFA. En su artículo 45, señala que el organizador del partido, junto con el comandante de policía del partido y el oficial de seguridad, debe evitar cualquier "acción provocativa" por parte de los espectadores dentro o en las inmediaciones del estadio. Estas acciones incluyen niveles inaceptables de provocación verbal de los espectadores hacia los jugadores o aficionados rivales, comportamientos racistas, "pancartas o banderas provocativas", entre otros.

Bandera palestina: prohibida en el Bernabéu y permitida en San Mamés En VerificaRTVE hemos contactado con el servicio de prensa del Real Madrid, que manifiesta que el club se limita a cumplir las instrucciones de las autoridades gubernativas a las que compete la toma de decisiones en materia de seguridad. "Algunas de esas manifestaciones pueden inducir a una interpretación equívoca de la actuación del Club, presentándola como una restricción arbitraria de la libertad de expresión, cuando en realidad no se trató de una decisión del Real Madrid, C.F., ni, por supuesto, de su presidente", expresan. En esta línea, el club remite al Reglamento Disciplinario y al Reglamento de Seguridad de la UEFA, y a la legislación española. "La aplicación de tales normas en el encuentro celebrado el pasado 16 de septiembre respondió, no a decisiones del Club, sino a las indicaciones del Delegado de la UEFA y, en el ámbito nacional, del Coordinador de Seguridad del Estadio", quien determinó que no se permitiese el "acceso de banderas ni enseñas de carácter político, incluidas expresamente las relativas a Palestina, Israel, Ucrania o Rusia, entre otras". Desde VerificaRTVE nos hemos puesto en contacto también con el servicio de prensa del Athletic Club, tras la exhibición de la pancarta en San Mamés. Nos han respondido que prefieren no hacer declaraciones sobre esta cuestión.

Prohibidos los símbolos o pancartas que inciten a la violencia en partidos de Liga En VerificaRTVE también hemos contactado con La Liga. Nos explican que la Ley 19/2007 contra la violencia en el deporte prohíbe en su artículo 2 banderas, símbolos u otras señales que inciten a la violencia o al terrorismo o que incluyan mensajes de carácter racista, xenófobo o intolerante. Pero, ¿de qué pancartas o banderas se trata? La legislación no lo precisa. El Reglamento que desarrolla la ley recoge en el Capítulo I las medidas de seguridad, prevención y control. Entre otras previsiones, en su artículo 20 señala que las entradas incluirán "expresamente" como causas que impidan el acceso o la permanencia de una persona al recinto deportivo "pancartas, banderas, símbolos u otras señales con mensajes que inciten a la violencia o al terrorismo, o en cuya virtud una persona o grupo de ellas sea amenazada, insultada o vejada por razón de su origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, sexo u orientación sexual". A su vez, y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales, se establece que los organizadores de las competiciones o de los espectáculos deportivos dispondrán del personal y de los medios adecuados para que se cumpla esta normativa. Desde La Liga nos explican a VerificaRTVE que no han dado ninguna indicación a los clubes de fútbol de cara a las banderas palestinas en la próxima jornada. Se remiten a la circular 5 de la temporada 2021/2022, que señala que "en el interior del recinto deportivo podrán exhibirse expresiones de apoyo al Club/SAD en el ámbito deportivo, sin que sea lugar para pancartas o elementos análogos o similares de carácter comercial (fuera de los lugares habilitados y autorizados al efecto), político (no considerándose tales los símbolos oficiales del Estado, las Comunidades Autónomas, Comarcas y Ayuntamientos, así como las combinaciones de éstos entre sí y/o con los colores principales o el escudo del Club/SAD) social, religioso o reivindicativo en cualquier sentido, ajenos al deporte".