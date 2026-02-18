Bulos sobre los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina: los atletas ucranianos, en el punto de mira

La celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, que se pueden seguir en RTVE, ha generado bulos y falsedades en redes sociales. Circulan imágenes generadas con inteligencia artificial, desinformación sobre los atletas ucranianos y hasta una falsa publicación de Donald Trump amenazando a Noruega por sus medallas. Recopilamos la desinformación que circula sobre este evento deportivo que se celebra en las ciudades italianas de Milán y Cortina d'Ampezzo.

Esta imagen de un esquiador con un mensaje crítico con Ucrania es falsa Circula en redes una fotografía de un deportista con un vendaje en su mano derecha que presentan como si llevara escrito un texto en contra de los deportistas ucranianos. "El esquiador húngaro Adam Konya parodió el comportamiento de los atletas ucranianos poniéndose una tirita en la mano con las palabras: Todos estamos hartos de 'U'", leemos en la publicación de X que acumula más de 2.000 me gusta desde el 12 de febrero. Es falso. Mensaje que difunde una imagen manipulada de un esquiador húngaro. VerificaRTVE El mensaje de X contiene una imagen modificada con inteligencia artificial. A través de una búsqueda inversa, hemos comprobado que la foto original la compartió en Facebook el 8 de febrero de 2026 el comité olímpico húngaro, pero en esa instantánea vemos al esquiador de fondo húngaro saludando sin ninguna inscripción el su guante derecho. Ese día, Konya participó en la prueba de esquiatlón masculino. El análisis realizado por Eurovision News Spotlight con la herramienta Google SynthID determina que esta imagen está modificada digitalmente. Esta foto falsa se difundió en redes el mismo día que el Comité Olímpico Internacional (COI) decidió apartar al abanderado ucraniano, Vladyslav Heraskevych, por su intención de participar en la competición de skeleton con un casco con fotografías de atletas asesinados durante la guerra en su país.

Los atletas ucranianos no están apartados en la villa olímpica: es un vídeo manipulado Un vídeo de 47 segundos muestra a una periodista de la televisión canadiense CBC contando en inglés que los atletas ucranianos han sido separados de los demás deportistas en la villa olímpica por sus problemas de comportamiento en los Juegos Olímpicos de París en 2024. "Todo el mundo está completamente harto de los 'ucranazis' (sic). Los atletas ucranianos en Milán fueron ubicados lo más lejos posible de los otros participantes", leemos en una publicación de X que comparte este vídeo y que acumula más de 2.000 me gusta desde el 12 de febrero. Es falso, el vídeo está manipulado. Mensaje que difunde un vídeo manipulado con IA VerificaRTVE Esta grabación ha sido manipulada. A través de una búsqueda inversa de varios fotogramas hemos encontrado el vídeo original, publicado el 4 de febrero en la cuenta oficial de la CBC en TikTok. En él, vemos a la corresponsal Adrienne Arsenault en el interior de la villa olímpica de Milán mostrando dónde se alojan los atletas canadienses. La secuencia que se difunde en X es idéntica hasta el segundo 16, cuando cambian tanto las imágenes como la voz en off. En el original no hay ninguna alusión a los deportistas ucranianos. La cadena CBC ha aclarado que el vídeo es falso y que "está extendiendo la desinformación sobre los ucranianos". Hemos comprobado mediante las herramientas de detección de Iveres que el audio de la periodista ha sido manipulado con IA con más de un 98% de probabilidad. Además, hemos realizado una búsqueda por las palabras clave "Ucrania", "mal comportamiento" y "villa olímpica" y no encontramos ningún registro de que los deportistas ucranianos hayan sido apartados en la villa olímpica en estos Juegos de Invierno ni de que se denunciara un mal comportamiento durante los Juegos Olímpicos de Verano en París 2024.

Las banderas rusas no se pueden exhibir en los Juegos: esta foto está hecha con IA Circula una foto de una mujer que muestra una bandera de Rusia y que va vestida con los colores de este país y la sitúan en un recinto deportivo de los Juegos Olímpicos de Invierno. "Rusia ha llegado finalmente a las Olimpiadas de Italia", dice en italiano y en ruso una publicación de X con más de 1.000 me gusta desde el 10 de febrero. Esta imagen es falsa. Captura de una imagen generada con IA VerificaRTVE La imagen está creada con inteligencia artificial. En VerificaRTVE hemos analizado la foto con las herramientas de detección de IA Iveres y Hive y ambas concluyen que ha sido creada artificialmente con una probabilidad superior al 97%. Además, Eurovision News Spotlight ha utilizado la herramienta Google SynthID y ha determinado que la instantánea ha sido manipulada con el software de IA de Google. Los atletas rusos no pueden competir en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 bajo la bandera de su país, al igual que los bielorrusos. El Comité Olímpico Internacional (COI) les permite competir como Atletas Independientes Neutrales (AIN). No pueden inscribirse deportistas que apoyen abiertamente la guerra de Ucrania o que hayan formado parte de las fuerzas armadas y no pueden desfilar en la ceremonia inaugural. Veinte deportistas rusos y bielorrusos compiten bajo esta fórmula en estos Juegos de Invierno. El COI informó en este documento sobre la participación de atletas rusos (página 4) de que tampoco se puede exhibir ninguna bandera rusa en las sedes de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

No es una princesa sueca, es una esquiadora y no ha hecho estas declaraciones Se difunde en X un mensaje en el que atribuyen a "una princesa sueca" críticas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "La princesa sueca Frida tacha a Trump de psicópata y afirma que Europa debería prohibir todos los productos estadounidenses. También invita a Canadá a unirse a la UE", leemos en la publicación en inglés que se ha compartido más de 1.000 veces desde el 8 de febrero. Es falso. Captura de un mensaje falso sobre la esquiadora Frida Karlsson VerificaRTVE La imagen que se difunde en la publicación es de la esquiadora Frida Karlsson, no de una princesa sueca. Mediante una búsqueda inversa encontramos la misma foto difundida en 2023 por la cadena de televisión noruega TV2. El pie de foto indica que se trata de esta deportista. En la página oficial de la Familia Real de Suecia no aparece ninguna princesa con el nombre de Frida. A fecha de publicación de este artículo, Frida Karlsson ha ganado tres medallas en esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de 2026, dos de oro y una de plata. Sin embargo, mediante una búsqueda por las palabras "Frida Karlsson" y "Donald Trump" no encontramos ningún registro de que la esquiadora sueca haya hecho estas declaraciones sobre el presidente estadounidense.

Trump no ha amenazado con aranceles a Noruega por sus medallas Circula en X una imagen que se presenta como una publicación de Donald Trump en su red social, Truth Social, en la que acusa al equipo de esquí de Noruega de hacer trampas en los JJ.OO. de Invierno y amenaza con un arancel del 250% al salmón noruego. "Noruega está a punto de ganar otra vez el mayor número de oros (...) Nosotros pagamos toda su defensa a través de la OTAN, y ellos se lo gastan todo en laboratorios de cera que aplican capas de polvo de fluorocarbono sobre material de base de polietileno sinterizado clasificado que literalmente ni siquiera puedes comprar (...) No tendré más remedio que imponer un arancel del 250% al salmón noruego (sic)", dice el texto atribuido a Donald Trump en el mensaje que acumula más de 2.000 me gusta desde el 8 de febrero. Es falso. Mensaje que difunde un post falso de Trump en Truth Social VerificaRTVE Donald Trump no ha publicado esta amenaza en sus redes sociales. No hay registros de que el presidente estadounidense haya publicado este texto en Truth Social ni en ninguna de sus cuentas en redes. Mediante una búsqueda textual tampoco encontramos ninguna referencia en medios de comunicación sobre esta publicación de Trump. En los comentarios preguntan si es real y el propio autor del 'post' de la publicación responde "aún no". La cera con flúor (PFCs) es una sustancia prohibida por la Federación Internacional de Esquí y Snowboard desde 2023. Dos deportistas surcoreanos han sido descalificados de una prueba de esquí de fondo por el uso de esta sustancia contaminante en sus esquís. A fecha de publicación de este artículo, Noruega lidera el medallero de los Juegos de Invierno con 30 medallas, 13 de ellas de oro.

Este vídeo de un perro en una pista de competición no es actual, es de 2022 Se difunde en redes sociales un vídeo de un perro que se cuela en una pista de competición de esquí. "Doggo solo quería tener la oportunidad de competir en los Juegos Olímpicos de Invierno", leemos en el mensaje que se ha compartido más de 8.000 veces en X desde el 10 de febrero. Es falso. Captura de un mensaje que difunde un vídeo antiguo como si fuera actual VerificaRTVE El vídeo es antiguo y no se grabó en una competición olímpica. A través de una búsqueda inversa, concluimos que el vídeo es real pero que se difundió por primera vez en diciembre de 2022 en la cuenta de YouTube de la Copa del Mundo de Esquí Alpino. Se trata de una grabación realizada en una carrera de la Copa del Mundo de supergigante en Bormio (Italia). Varios medios se hicieron eco de la noticia (1, 2) y explicaron que el perro se había colado en la pista y que provocó la suspensión te la competición temporalmente.