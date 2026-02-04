Italia dice que los agentes estadounidenses del ICE no estarán operativos en los JJ.OO. de Milán y se dedicarán al análisis
- El ministro del Interior afirma que no podrán realizar actividades policiales en territorio italiano
- Los juegos se celebrarán entre el 6 y el 22 de febrero en Milán y Cortina
El ministro del Interior de Italia, Matteo Piantedosi, ha asegurado este miércoles que los efectivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estadounidense presentes en Milán (norte) para los Juegos Olímpicos de Invierno se limitarán a tareas de análisis y no serán operativos en el terreno.
"No veremos nada en territorio nacional que se corresponda con lo que se ha visto en los medios de comunicación estadounidenses", ha dicho Piantedosi durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados sobre el tema. "Durante los Juegos de Milán-Cortina, los miembros de esta agencia se dedicarán exclusivamente al análisis y al intercambio de información con las autoridades italianas. Al fin y al cabo, esto es lo que llevan haciendo años en más de 50 países, incluida Italia, sin que nadie se haya escandalizado jamás". Asimismo ha añadido que "ICE no puede, ni podrá, llevar a cabo nunca actividades policiales operativas en nuestro territorio nacional".
La polémica con ICE
La presencia de los agentes de ICE, que en Estados Unidos se ocupan de la detención de migrantes, provocaron las críticas de la oposición italiana y varias asociaciones que convocaron una manifestación en Milán.
Ante la protesta por su presencia en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán y Cortina, el Gobierno italiano mantuvo una reunión con el embajador estadounidense en Roma, Tilman J. Fertitta, y después aclaró que solo llegarán analistas del brazo investigativo de ICE y no su "brazo operativo".
Además, ya avanzaron que estos miembros "trabajarán exclusivamente en el interior de sus sedes diplomáticas" y no en territorio italiano.
Planes de seguridad para los JJ.OO.
El canciller italiano también ha desgranado los detalles del plan de seguridad previsto para esta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno.
"Desde un punto de vista cuantitativo, el plan prevé el despliegue, en las seis provincias implicadas en los Juegos, así como en Venecia y Varese, de 6.000 refuerzos policiales, divididos por sectores de empleo, entre los que se encuentran especialistas (escuadrones antibombas, unidades caninas antisabotaje, francotiradores, esquiadores, cuerdas, unidades especializadas antiterroristas)".
Piantedosi también ha recordado la contribución esencial de los bomberos, en particular para "los perfiles de asistencia médica urgente, con el uso de la unidad de vuelo, cuyo uso también fue objeto de acuerdos con la Región de Lombardía y a nivel transfronterizo con Suiza".
Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 se celebrarán del 6 al 22 de febrero, y las dos principales sedes anfitrionas son Milán, la capital italiana del estilo, y Cortina d'Ampezzo, conocida como la "Reina de los Dolomitas" por su ubicación en una cuenca rodeada por los impresionantes picos de los Dolomitas (UNESCO), declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 26 de junio de 2009.