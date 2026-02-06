Ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, en directo
La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 marcará el inicio oficial de la cita olímpica y servirá como nexo simbólico entre las dos sedes principales del evento: Milán y Cortina d’Ampezzo. Aunque diferentes en identidad y paisaje, ambas comparten una larga tradición ligada al deporte y a la historia de los Juegos de Invierno.
La directora artística de la ceremonia, junto a su equipo creativo, ha subrayado que la narrativa se centrará en la “armonía”, entendida como la capacidad de unir la diversidad geográfica, cultural y humana de Italia a través del deporte. En este sentido, la propuesta visual y escénica combinará innovación tecnológica con referencias a la historia, la música y las leyendas locales, buscando transmitir un mensaje de unidad y emoción compartida para todo el mundo.
Uno de los momentos destacados será, como es habitual, el desfile de las delegaciones. Para los deportistas participantes, se tratará de un acto cargado de significado, al representar la culminación de años de preparación y sacrificio. Cada delegación desfilará bajo su bandera nacional, simbolizando tanto la diversidad del movimiento olímpico como las trayectorias personales que confluyen en la competición.
Con la bandera española desfilarán nuestros abanderados, Olivia Smart y Quim Salarich, que representarán a los 20 deportistas españoles que competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026, una cifra que iguala el récord de participación española conseguido en los Juegos de Sochi 2014.
Olivia Smart, que fue diploma olímpico en Pekín 2022 junto a Adrián Díaz en danza, y Quim Salarich, clasificado para sus terceros Juegos, recogen el testigo de Queralt Castellet y Ander Mirambel como abanderados, tras portar la bandera española en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Pekín 2022.
Los primeros Juegos con dos pebeteros
La sostenibilidad ocupará también un lugar relevante en el desarrollo de la ceremonia. En línea con los objetivos generales de los Juegos Milano Cortina 2026, la apertura incluirá referencias al impacto del cambio climático y a la necesidad de preservar los entornos naturales, especialmente los ecosistemas alpinos que albergan las disciplinas de invierno.
El encendido del pebetero también marcará un antes y un después porque, por primera vez en la historia serán dos. Uno en el Arco della Pace, uno de los lugares más emblemáticos de Milán, y el otro en la Piazza Dibona de Cortina d’ Ampezzo. Con el encendido de ambos se dará paso oficialmente a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.