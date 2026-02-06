Ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, en directo

La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 marcará el inicio oficial de la cita olímpica y servirá como nexo simbólico entre las dos sedes principales del evento: Milán y Cortina d’Ampezzo. Aunque diferentes en identidad y paisaje, ambas comparten una larga tradición ligada al deporte y a la historia de los Juegos de Invierno.

La directora artística de la ceremonia, junto a su equipo creativo, ha subrayado que la narrativa se centrará en la “armonía”, entendida como la capacidad de unir la diversidad geográfica, cultural y humana de Italia a través del deporte. En este sentido, la propuesta visual y escénica combinará innovación tecnológica con referencias a la historia, la música y las leyendas locales, buscando transmitir un mensaje de unidad y emoción compartida para todo el mundo.

Uno de los momentos destacados será, como es habitual, el desfile de las delegaciones. Para los deportistas participantes, se tratará de un acto cargado de significado, al representar la culminación de años de preparación y sacrificio. Cada delegación desfilará bajo su bandera nacional, simbolizando tanto la diversidad del movimiento olímpico como las trayectorias personales que confluyen en la competición.

Con la bandera española desfilarán nuestros abanderados, Olivia Smart y Quim Salarich, que representarán a los 20 deportistas españoles que competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026, una cifra que iguala el récord de participación española conseguido en los Juegos de Sochi 2014.

Olivia Smart, que fue diploma olímpico en Pekín 2022 junto a Adrián Díaz en danza, y Quim Salarich, clasificado para sus terceros Juegos, recogen el testigo de Queralt Castellet y Ander Mirambel como abanderados, tras portar la bandera española en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Pekín 2022.