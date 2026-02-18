Garamendi reprocha a Díaz los "ataques personales" y responde a las críticas sobre su salario: "Yo me pago mi casa"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha lamentado este miércoles los "ataques personales" y las críticas sobre su sueldo que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, realizó este martes tras la aprobación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas. "Mi salario me lo paga mi organización, se ha aprobado en asamblea y es privado", ha defendido en una entrevista en Las Mañanas de RNE.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Díaz reprochó a la patronal su rechazo a la medida y pidió a Garamendi "responsabilidad y empatía" con los trabajadores pues "gana 23 veces el SMI". Ante esto, el líder de la patronal ha señalado que "más de la mitad" de lo que cobra "se va a Hacienda, o sea, se lo llevará ella para gestionarlo" y que él "se paga su casa", frente a la ministra que vive en el Ministerio de Trabajo: "No sé lo que vale una casa de 400 metros cuadrados en mitad de la Castellana", ha ironizado.

En su opinión, a la vicepresidenta segunda, "cuando no le das la razón, le divierte mas ir por los temas personales" y ha recordado que también llamó "mala persona" al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en plenas negociaciones sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. "Si a ella le parece mal, qué se le va a hacer. Yo no he dicho nunca que iba a cobrar tres veces el salario mínimo, que ella sí lo dijo", ha insistido.

El líder de la patronal ha criticado además que "estos medios" que utiliza la ministra "le recuerdan a alguna política de algún país de Sudamérica", en alusión a Venezuela, y ha pedido "respeto" al diálogo y a los acuerdos alcanzados, por ejemplo, a la reforma laboral acordada en 2021, porque según Garamendi el Estatuto de los Trabajadores ha sido modificada en 63 ocasiones en este tiempo. "¿El problema es mi salario o un problema que está generando el Gobierno rompiendo el diálogo social", se ha preguntado.