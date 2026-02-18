Garamendi reprocha a Díaz los "ataques personales" y responde a las críticas sobre su salario: "Yo me pago mi casa"
- La vicepresidenta segunda pidió a Garamendi "responsabilidad y empatía" con los trabajadores pues "gana 23 veces el SMI"
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha lamentado este miércoles los "ataques personales" y las críticas sobre su sueldo que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, realizó este martes tras la aprobación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas. "Mi salario me lo paga mi organización, se ha aprobado en asamblea y es privado", ha defendido en una entrevista en Las Mañanas de RNE.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Díaz reprochó a la patronal su rechazo a la medida y pidió a Garamendi "responsabilidad y empatía" con los trabajadores pues "gana 23 veces el SMI". Ante esto, el líder de la patronal ha señalado que "más de la mitad" de lo que cobra "se va a Hacienda, o sea, se lo llevará ella para gestionarlo" y que él "se paga su casa", frente a la ministra que vive en el Ministerio de Trabajo: "No sé lo que vale una casa de 400 metros cuadrados en mitad de la Castellana", ha ironizado.
En su opinión, a la vicepresidenta segunda, "cuando no le das la razón, le divierte mas ir por los temas personales" y ha recordado que también llamó "mala persona" al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en plenas negociaciones sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. "Si a ella le parece mal, qué se le va a hacer. Yo no he dicho nunca que iba a cobrar tres veces el salario mínimo, que ella sí lo dijo", ha insistido.
El líder de la patronal ha criticado además que "estos medios" que utiliza la ministra "le recuerdan a alguna política de algún país de Sudamérica", en alusión a Venezuela, y ha pedido "respeto" al diálogo y a los acuerdos alcanzados, por ejemplo, a la reforma laboral acordada en 2021, porque según Garamendi el Estatuto de los Trabajadores ha sido modificada en 63 ocasiones en este tiempo. "¿El problema es mi salario o un problema que está generando el Gobierno rompiendo el diálogo social", se ha preguntado.
Dice que la CEOE sigue "abierta" al diálogo
Pese a todo, el presidente de la CEOE ha señalado que los puentes "no están rotos" y que siguen "abiertos a hablar" y que "no van a romper ninguna mesa" de negociación. "Ahora ha anunciado que si la democracia en las empresas y las ocurrencias que tiene cada día... ya veremos lo que hacemos o no, pero por supuesto no es mi decisión, es la consulta que yo haré a las 4.500 organizaciones que hay en la CEOE, que son las que me dirán qué es lo que hacer", ha explicado.
Y es que, según ha dicho, su función como presidente de la patronal es "explicar lo que el conjunto de empresas opinan". Entre ellos, ha mencionado a los agricultores, los autónomos, los hosteleros o los comerciantes, que a su juicio es también "la gente más desfavorecida".
En este sentido, ha criticado que en el cálculo de la subida del salario mínimo no se ha tenido en cuenta el salario medio de sectores como la agricultura o el servicio doméstico, que son los que tienen los sueldos más bajos; que los expertos han utilizado una inflación del 3,1% cuando cerró el año en el 2,7% de media; y que esto tiene un "impacto enorme en la negociación colectiva".
A su juicio, el problema de la subida es "cuánto cuesta" a las empresas. "Si se hace el calculo, no les llega a los que tienen que pagar", ha dicho, para a continuación cargar contra la subida "escalofriante" de cotizaciones sociales que deben pagar: "Si se hubiera gestionado bien ese dinero, podría estar en el bolsillo de la gente", ha sentenciado.