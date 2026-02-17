El Gobierno aprueba la subida del SMI: beneficiará a más de 1,6 millones de trabajadores, sobre todo mujeres y jóvenes

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la subida del 3,1% del salario mínimo interprofesional (SMI), hasta 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que supone un alza de 37 euros al mes. De este modo, quedará en 17.094 euros brutos al año, tal y como acordaron con los sindicatos, y beneficiará a más de 1,6 millones de trabajadores en España, con especial foco en los jóvenes y las mujeres, como ha remarcado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

¿Y qué profesionales son los que más notarán este aumento? Tal y como señala Comisiones Obreras (CC.OO.), el SMI tiene una mayor incidencia en los colectivos que tienen peores condiciones laborales. Estos son las mujeres, los jóvenes, las personas extranjeras con contratos temporales, los empleados de sectores como la agricultura, la hostelería o el comercio en ocupaciones elementales y que trabajen en comunidades como Canarias, Extremadura, Murcia o Andalucía.

Mujeres y jóvenes, los más beneficiados Como indica el estudio de CC.OO., hay más mujeres que hombres en los rangos salariales más bajos, por lo que el alza del SMI afectará en mayor medida a las trabajadoras. Así, el sindicato apunta a que el 61% de las personas beneficiadas por el alza del salario mínimo serían mujeres. Precisamente al hilo de esto, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido este martes que esta medida es "especialmente feminista" y sirve para compensar parte de la desigualdad laboral y la brecha salarial en España. Por otro lado, el sindicato recuerda que el 34% de los perceptores del salario mínimo tiene menos de 35 años, de forma que impactará también en estos trabajadores. Por regiones, el informe señala que el 22% de las personas que cobran el SMI se encuentran en Andalucía, por lo que sería una comunidad donde la medida podría tener mayor efecto. En términos absolutos, un 59% de quienes cobran esta cuantía residen en las cuatro comunidades más pobladas: Andalucía, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Cataluña.