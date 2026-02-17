El Gobierno aprueba la subida del SMI: beneficiará a más de 1,6 millones de trabajadores, sobre todo mujeres y jóvenes
- El 61% de las personas que notarán el incremento son mujeres, según un informe de Comisiones Obreras
- También tendrá impacto en otros colectivos, como las personas extranjeras o los sectores de la agricultura y la hostelería
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la subida del 3,1% del salario mínimo interprofesional (SMI), hasta 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que supone un alza de 37 euros al mes. De este modo, quedará en 17.094 euros brutos al año, tal y como acordaron con los sindicatos, y beneficiará a más de 1,6 millones de trabajadores en España, con especial foco en los jóvenes y las mujeres, como ha remarcado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
¿Y qué profesionales son los que más notarán este aumento? Tal y como señala Comisiones Obreras (CC.OO.), el SMI tiene una mayor incidencia en los colectivos que tienen peores condiciones laborales. Estos son las mujeres, los jóvenes, las personas extranjeras con contratos temporales, los empleados de sectores como la agricultura, la hostelería o el comercio en ocupaciones elementales y que trabajen en comunidades como Canarias, Extremadura, Murcia o Andalucía.
Mujeres y jóvenes, los más beneficiados
Como indica el estudio de CC.OO., hay más mujeres que hombres en los rangos salariales más bajos, por lo que el alza del SMI afectará en mayor medida a las trabajadoras. Así, el sindicato apunta a que el 61% de las personas beneficiadas por el alza del salario mínimo serían mujeres. Precisamente al hilo de esto, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido este martes que esta medida es "especialmente feminista" y sirve para compensar parte de la desigualdad laboral y la brecha salarial en España. Por otro lado, el sindicato recuerda que el 34% de los perceptores del salario mínimo tiene menos de 35 años, de forma que impactará también en estos trabajadores.
Por regiones, el informe señala que el 22% de las personas que cobran el SMI se encuentran en Andalucía, por lo que sería una comunidad donde la medida podría tener mayor efecto. En términos absolutos, un 59% de quienes cobran esta cuantía residen en las cuatro comunidades más pobladas: Andalucía, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Cataluña.
Contratos indefinidos y sectores como el comercio y la hostelería
Con respecto al tipo de contrato, tendrá especial efecto en el 80% de los trabajadores en España que tienen un contrato indefinido y, además, se notará más en sectores como el comercio y la hostelería, seguidos de otros ámbitos como la sanidad, educación, la Administración Pública, servicios financieros y agricultura. Por nacionalidades, impactará en el 76% de la población que ya recibe el SMI y que tiene la nacionalidad española o doble nacionalidad. También afectará al 24% restante que solamente cuenta con la nacionalidad extranjera y recibe este salario.
En general, la medida afectará a 1,42 millones de personas que en 2025 trabajaron a jornada completa y tenían una nómina inferior al salario mínimo, lo que equivale al 9% de la población asalariada a tiempo completo en España. A estas se añaden otros 239.000 trabajadores a tiempo parcial, de forma que la cifra llega así al total de 1,66 millones de asalariados. Además, el Gobierno ha indicado que los trabajadores que en 2026 cobren el salario mínimo pagarán 0 euros por IRPF.