Bulos y desinformación sobre los disturbios en París tras la victoria del PSG en la Champions

Una persona ha muerto y más de 800 han sido detenidas en París tras los disturbios registrados en la capital francesa durante la celebración de la Liga de Campeones conquistada por el Paris Saint-Germain (PSG). Como ya sucedió en 2025, los festejos derivaron en graves altercados en la ciudad, pero también en desinformación en las redes sociales: desde vídeos antiguos al bulo de que la Torre Eiffel ha ardido. Te lo explicamos.

01.03 min Centenares de detenidos en las celebraciones del triunfo del PSG en la Champions

En RTVE Noticias y en el Telediario de TVE te hemos mostrado imágenes reales de los disturbios en París tras la victoria del PSG en la Champions. La violencia y los saqueos se extendieron a otras 15 ciudades de Francia. Tal y como te hemos contado, además del motorista fallecido durante las celebraciones, hay alrededor de 200 heridos.

Este vídeo con coches quemados corresponde a unas manifestaciones de 2022 Difunden en redes sociales un vídeo de 36 segundos que muestra a varias personas quemando coches y destrozando paradas de autobús. Una publicación de X compartida más de 3.000 veces desde el 31 de mayo adjunta las imágenes y afirma en inglés: "París parece una zona de guerra en este momento". Es un bulo. Mensaje que difunde un vídeo antiguo como si correspondiera a los disturbios en París tras la final de la Champions VerificaRTVE Este vídeo no muestra disturbios en París en la actualidad y no guarda relación con la celebración de la Champions que ganó el PSG. La grabación circula en redes desde el 24 de diciembre de 2022 y, como ya te contamos en VerificaRTVE, corresponde unas manifestaciones en la capital francesa tras el asesinato de tres personas de origen kurdo. El vídeo está compuesto por dos secuencias. Los primeros 19 segundos pertenecen a unas imágenes publicadas por el periodista Remy Buisine el 24 de diciembre de 2022, grabadas en la calle Amelot, junto a la plaza Pasdeloup de París (48.863410, 2.367242). La segunda parte muestra una secuencia publicada en X un día después, el 25 de diciembre de 2025, localizada en el Boulevard des Filles du Calvaire (48.861978, 2.366997), también en París. Este mismo vídeo se ha utilizado en anteriores ocasiones para desinformar. En abril de 2026 se difundió falsamente como actual y lo presentaban como si los hechos se registraran en Marsella.