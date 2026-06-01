Bulos y desinformación sobre los disturbios en París tras la victoria del PSG en la Champions
- Cerca de 800 detenidos en Francia durante las celebraciones por la victoria del PSG en la Champions
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Una persona ha muerto y más de 800 han sido detenidas en París tras los disturbios registrados en la capital francesa durante la celebración de la Liga de Campeones conquistada por el Paris Saint-Germain (PSG). Como ya sucedió en 2025, los festejos derivaron en graves altercados en la ciudad, pero también en desinformación en las redes sociales: desde vídeos antiguos al bulo de que la Torre Eiffel ha ardido. Te lo explicamos.
En RTVE Noticias y en el Telediario de TVE te hemos mostrado imágenes reales de los disturbios en París tras la victoria del PSG en la Champions. La violencia y los saqueos se extendieron a otras 15 ciudades de Francia. Tal y como te hemos contado, además del motorista fallecido durante las celebraciones, hay alrededor de 200 heridos.
Este vídeo con coches quemados corresponde a unas manifestaciones de 2022
Difunden en redes sociales un vídeo de 36 segundos que muestra a varias personas quemando coches y destrozando paradas de autobús. Una publicación de X compartida más de 3.000 veces desde el 31 de mayo adjunta las imágenes y afirma en inglés: "París parece una zona de guerra en este momento". Es un bulo.
Este vídeo no muestra disturbios en París en la actualidad y no guarda relación con la celebración de la Champions que ganó el PSG. La grabación circula en redes desde el 24 de diciembre de 2022 y, como ya te contamos en VerificaRTVE, corresponde unas manifestaciones en la capital francesa tras el asesinato de tres personas de origen kurdo. El vídeo está compuesto por dos secuencias. Los primeros 19 segundos pertenecen a unas imágenes publicadas por el periodista Remy Buisine el 24 de diciembre de 2022, grabadas en la calle Amelot, junto a la plaza Pasdeloup de París (48.863410, 2.367242). La segunda parte muestra una secuencia publicada en X un día después, el 25 de diciembre de 2025, localizada en el Boulevard des Filles du Calvaire (48.861978, 2.366997), también en París. Este mismo vídeo se ha utilizado en anteriores ocasiones para desinformar. En abril de 2026 se difundió falsamente como actual y lo presentaban como si los hechos se registraran en Marsella.
La Torre Eiffel no ha ardido, aunque ha habido incendios en sus inmediaciones
"La Torre Eiffel está ardiendo", leemos en un mensaje de X del 31 de mayo y compartido más de 3.000 veces. "París está ardiendo. Miles de Mohammads están en la calle. Están convirtiendo Francia en su lugar natal como Siria, Pakistán, Yemen, Sudán.. Están gritando Allah-hu-Akbar (sic)", añaden en el mensaje, que comparte un vídeo en el que se ve la Torre Eiffel envuelta en un humo negro. El vídeo es real, pero la Torre Eiffel no ha ardido, es un bulo.
El vídeo es actual y se registra en París, pero no muestra la Torre Eiffel en llamas. Corresponde a las escenas de vandalismo que se registraron en las calles de París tras la victoria del PSG en la final de la Champions contra el Arsenal. El origen del vídeo lo localizamos en esta publicación de X del 31 de mayo, a las 02:05 de la madrugada. La persona que lo difunde no afirma que la Torre Eiffel se esté quemando, sino que "está envuelta en una nube de humo tras un incendio en los muelles del Sena". De hecho, a partir del segundo 00:12 del vídeo se aprecia cómo el fuego procede de un aparcamiento en el Puerto de la Bourdonnais, a orillas del río (48.86054, 2.29417).
En VerificaRTVE hemos hecho una búsqueda en medios como Le Monde, Le Parisien, Le Figaro o L’Équipe sobre los disturbios de la noche del 31 de mayo. Ninguno de ellos habla de un incendio en la Torre Eiffel. Tampoco encontramos referencias mediante una búsqueda por las palabras clave en español y en francés "incendio" y "Torre Eiffel". El ministro del Interior, Laurent Nuñez, compareció este domingo y anunció la detención de 780 personas por los disturbios, un 32% más que en 2025, pero no se refirió a ningún incendio en la Torre Eiffel.
El corresponsal de RNE en París, Antonio Delgado, ha explicado lo sucedido la noche del sábado en la capital francesa en el programa Café d’Idees, sin referirse a ningún incendio en el monumento parisino. El día posterior a los disturbios, el domingo 31 de mayo, el PSG celebró la conquista de la Champions precisamente ante la Torre Eiffel. Miles de personas recibieron al equipo en el Campo de Marte, junto a la Torre Eiffel, antes de que el autobús del equipo se trasladara a su estadio, el Parque de los Príncipes, como han contado medios franceses (1 y 2).
Este vídeo no muestra los disturbios de París, es Georgia en 2024
"París se ha convertido en la batalla de Hogwarts", leemos en un mensaje de X publicado el 31 de mayo. "¿Qué demonios está pasando en París?", dice otro mensaje en inglés en esta red social difundido el mismo día. Ambos comparten un vídeo de 50 segundos en el que se ve a un individuo utilizar un lanzador de pirotecnia en mitad de unos altercados y se escuchan gritos alrededor. Es falso, ese vídeo se grabó en Georgia.
La grabación no es actual ni guarda relación con los disturbios de París. Mediante una búsqueda inversa, comprobamos que el vídeo se difunde en redes sociales desde el 1 de diciembre de 2024 (1 y 2). También lo encontramos publicado en esas fechas por el medio británico The Independent y la cadena BBC publicó imágenes coincidentes. La secuencia corresponde a las protestas en Tiflis, la capital de Georgia, después de que el partido gobernante, el prorruso Sueño Georgiano, congelara la solicitud de adhesión a la Unión Europea. Lo geolocalizamos en las inmediaciones del Parlamento de Georgia, en Tiflis (41.6967525, 44.7969586).
Los manifestantes utilizaron lanzadores de pirotecnia contra la policía y también cócteles molotov, adoquines, botellas y bengalas. Un mes antes, Sueño Georgiano ganó las elecciones parlamentarias con mayoría absoluta, un resultado que no reconoció la presidenta del país, Salomé Zourabichvili, que denunció una injerencia rusa.
No es una imagen real de los destrozos en París, es inteligencia artificial (IA)
Una publicación de X, compartida más de 1.000 veces desde el 31 de mayo de 2026, difunde una fotografía en la que se ve una calle destrozada, con dos coches calcinados y varios escaparates rotos. "Esta es una calle de París (una de las muchas) devastada anoche por la victoria del PSG", leemos en el mensaje de X en italiano. La misma imagen la han difundido varias cuentas de redes sociales, entre ellas, la del eurodiputado de Vox, Hermann Tertsch, cuya publicación en español se ha compartido más de 5.000 veces.
La foto es falsa, está creada con inteligencia artificial (IA). Hemos comprobado con varias herramientas de detección que la imagen está creada artificialmente. Hive Moderation muestra con más de un 99% de fiabilidad en su predicción que la foto está generada con esta tecnología y la herramienta de detección de IA del Proyecto IVERES, con más de un 92%. Se ha generado con uno de los modelos de inteligencia artificial de OpenAI, que capta una marca de agua a través de su propio detector de contenido creado con esta tecnología. Puedes ver los resultados en la imagen inferior.
En VerificaRTVE hemos comprobado, a través de una búsqueda inversa, que esta imagen no ha sido publicada por ninguna agencia de noticias ni por los principales medios de comunicación franceses. Además, en la fotografía se aprecian varios fallos propios de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en el rótulo que se muestra debajo de la señal de tráfico azul aparece un texto totalmente ilegible. Lo mismo sucede con el letrero del establecimiento que aparece a la derecha de una supuesta tienda de ‘Foot Locker’. Además, hemos comprobado que ninguno de los establecimientos de Foot Locker en París coincide con esa imagen difundida en redes.
Muchos de los mensajes falsos que han circulado en redes sociales relacionan falsamente los episodios violentos con personas migrantes. En VerificaRTVE ya te hemos explicado que presentar a todos los extranjeros como delincuentes forma parte de una narrativa desinformativa que deshumaniza a estas personas y que busca extender el discurso de odio racista. En España, sucedió con la agresión a un hombre en Torre Pacheco y con el asesinato de un menor en Mocejón (Toledo).
La final de la Liga de Campeones ya fue objeto de desinformación en 2025. En VerificaRTVE desmontamos bulos como el que aseguraba que se habían registrado cinco muertos durante las celebraciones.