Más de 400 detenidos y siete policías heridos durante las celebraciones por la victoria del PSG en la Champions

Un total de 416 personas han sido detenidas en Francia, de las cuales 283 en París, tras los disturbios registrados durante las celebraciones por la victoria del PSG en la Champions.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha informado además de que siete agentes de policía han resultado heridos, uno de ellos de gravedad en la ciudad de Agen, con un traumatismo craneoencefálico, y ha calificado los incidentes de "absolutamente inaceptables".

Se han producido altercados y pillajes en unas 15 ciudades francesas, especialmente en Rennes, Estrasburgo, Clermont-Ferrand y Grenoble, pero ha sido París la que ha registrado los mayores disturbios.

La Prefectura de París ha cifrado en 20.000 los hinchas que se han reunido en los Campos Elíseos para celebrar la final entre el PSG y el Arsenal, pero los altercados se han reproducido en múltiples puntos de la ciudad, e incluso han llegado a bloquear temporalmente un punto de la principal vía de circunvalación de la capital.

El pasado año, cuando el PSG venció su primera Champions, hubo graves disturbios en diversos puntos de Francia: dos personas murieron y casi 200 resultaron heridas, entre ellos un policía que está en coma. Solo en París se produjeron 500 detenciones.

Para evitar episodios como los de 2025, las autoridades franceses habían puesto en marcha un dispositivo de seguridad reforzado. Se habían desplegado en todo el país 22.000 policías y gendarmes, de los que 8.000 han estado en París y en su área metropolitana.