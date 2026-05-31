Más de 400 detenidos y siete policías heridos durante las celebraciones por la victoria del PSG en la Champions
- El ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha calificado los incidentes de "absolutamente inaceptables"
- Las celebraciones que tendrán lugar este domingo en el Campo de Marte de París se llevarán a cabo según lo previsto
Un total de 416 personas han sido detenidas en Francia, de las cuales 283 en París, tras los disturbios registrados durante las celebraciones por la victoria del PSG en la Champions.
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha informado además de que siete agentes de policía han resultado heridos, uno de ellos de gravedad en la ciudad de Agen, con un traumatismo craneoencefálico, y ha calificado los incidentes de "absolutamente inaceptables".
Se han producido altercados y pillajes en unas 15 ciudades francesas, especialmente en Rennes, Estrasburgo, Clermont-Ferrand y Grenoble, pero ha sido París la que ha registrado los mayores disturbios.
La Prefectura de París ha cifrado en 20.000 los hinchas que se han reunido en los Campos Elíseos para celebrar la final entre el PSG y el Arsenal, pero los altercados se han reproducido en múltiples puntos de la ciudad, e incluso han llegado a bloquear temporalmente un punto de la principal vía de circunvalación de la capital.
El pasado año, cuando el PSG venció su primera Champions, hubo graves disturbios en diversos puntos de Francia: dos personas murieron y casi 200 resultaron heridas, entre ellos un policía que está en coma. Solo en París se produjeron 500 detenciones.
Para evitar episodios como los de 2025, las autoridades franceses habían puesto en marcha un dispositivo de seguridad reforzado. Se habían desplegado en todo el país 22.000 policías y gendarmes, de los que 8.000 han estado en París y en su área metropolitana.
Las celebraciones del domingo se mantienen
Las celebraciones en honor a los jugadores y al cuerpo técnico del PSG, con el trofeo, que tendrán lugar este domingo en el Campo de Marte, se llevarán a cabo según lo previsto, según el ministro del Interior. "No hay ninguna posibilidad de cancelar las celebraciones", ha dicho Nuñez. "Será un evento diferente", ha añadido.
Se espera que este domingo se congreguen 90.000 personas en el Campo de Marte, a los pies de la Torre Eiffel (que esta noche se ha iluminado con los colores del club), dentro de un perímetro de seguridad, con controles de seguridad en la entrada.
Está previsto también que el presidente francés, Emmanuel Macron, reciba este domingo a los jugadores del PSG y a su equipo técnico liderado por el español Luis Enrique, flamantes campeones de la Champions al imponerse en la tanda de penaltis al Arsenal en la final de Budapest.
"A pocos días de la Copa del Mundo de 2026, este éxito pone de manifiesto la excelencia del fútbol francés y corona el compromiso de todo un club y de sus aficionados", ha indicado en su comunicado el Elíseo, que ha destacado el "esfuerzo y el talento de todos los jugadores, así como el trabajo del cuerpo técnico liderado por el señor Luis Enrique".
Previamente, Macron había felicitado al PSG por su segunda Liga de Campeones."¡Una nueva estrella brilla sobre París! Enhorabuena al PSG, que hace soñar a toda Europa. Francia está orgullosa", declaró en sus redes sociales.