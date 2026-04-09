No es un vídeo de protestas kurdas en Marsella sobre el que "los medios callan", es de 2022
- Estas imágenes no muestran las protestas de agricultores y ganaderos en Francia
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Difunden en redes sociales un vídeo de graves disturbios en varias calles y lo presentan como si fueran protestas kurdas en Marsella en la actualidad de las que los medios no informan. Es falso. La grabación circula desde el 24 de diciembre de 2022 y no se registra en Marsella, sino en París. Muestra manifestaciones de las que se hicieron eco varios medios franceses. Estas imágenes han sido objeto de bulos anteriormente.
"Lo que no verás en la televisión: Las redes sociales exponen la magnitud de la destrucción en Francia tras las protestas kurdas. Mientras los medios tradicionales callan, las imágenes de ciudades como Marsella convertidas en ‘zonas de guerra’ dan la vuelta al mundo", leemos en un mensaje de X compartido más de 14.000 veces desde el 5 de abril. La publicación utiliza el hashtag "#Censura" y adjunta un vídeo de 36 segundos que muestra a grupos de personas provocando disturbios en la calle: volcando y quemando coches y destruyendo paradas de autobús.
No es una protesta actual en Marsella, es un vídeo que muestra disturbios en París en diciembre de 2022. En VerificaRTVE hemos hecho una búsqueda inversa en Google Lens y en Yandex con varios fotogramas y constatamos que se trata de dos secuencias unidas. Los primeros 19 segundos corresponden a estas imágenes publicadas por el periodista Remy Buisine, el 24 de diciembre 2022. El resto del video muestra otra secuencia publicada en X el 25 de diciembre de ese mismo año que muestra los disturbios del día anterior. Puedes comprobarlo en la imagen inferior.
Los dos cortes de vídeo de estos disturbios se grabaron en París, no en Marsella. La primera parte, que muestra coches volcados y en llamas, corresponde a la calle Amelot de la capital francesa, junto a la plaza Pasdeloup (48.863410, 2.367242). La segunda parte del vídeo, que vemos a partir del minuto 00:19, la geolocalizamos en el Boulevard des Filles de Calvaire (48.861978, 2.366997), también en París. Puedes comprobar que coinciden tanto la parada de autobús que vemos destrozada como los establecimientos que aparecen junto a la calle.
Protestas en París en 2022 de las que sí informaron los medios
Las imágenes que circulan en redes como si fueran actuales corresponden a unas protestas que tuvieron lugar el 24 de diciembre de 2022 en el centro de París, tal y como informó el medio francófono TV5Monde. France24 explicó que se produjeron después de que tres kurdos fueran asesinados a tiros el día anterior frente al centro cultural kurdo Ahmet-Kaya. Tanto el presidente de Francia, Emmanuel Macron, como el entonces ministro del Interior francés se pronunciaron ese mismo día sobre el trágico suceso. En la imagen inferior puedes comprobar las coincidencias entre la grabación de redes y la imagen publicada por TV5Monde.
La televisión internacional en francés TV5 Monde reportó que en Marsella marcharon pacíficamente 1.500 personas el 24 de diciembre de 2022 y en Burdeos otras 150 en homenaje a la víctimas. La agencia turca Anadolu también se hizo eco de los disturbios y señala que en Marsella fueron detenidas cuatro personas. Sin embargo, tal y como te hemos explicado, el vídeo que circula en redes no se registra en dicha ciudad, sino en la capital francesa.
Keyling T. Romero es alumna del Máster de Formación Permanente de Reporterismo Internacional de la Universidad de Alcalá y el Instituto RTVE. Esta noticia ha sido supervisada por Blanca Bayo Pérez, responsable de VerificaRTVE.