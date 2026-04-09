No es un vídeo de protestas kurdas en Marsella sobre el que "los medios callan", es de 2022

Difunden en redes sociales un vídeo de graves disturbios en varias calles y lo presentan como si fueran protestas kurdas en Marsella en la actualidad de las que los medios no informan. Es falso. La grabación circula desde el 24 de diciembre de 2022 y no se registra en Marsella, sino en París. Muestra manifestaciones de las que se hicieron eco varios medios franceses. Estas imágenes han sido objeto de bulos anteriormente.

"Lo que no verás en la televisión: Las redes sociales exponen la magnitud de la destrucción en Francia tras las protestas kurdas. Mientras los medios tradicionales callan, las imágenes de ciudades como Marsella convertidas en ‘zonas de guerra’ dan la vuelta al mundo", leemos en un mensaje de X compartido más de 14.000 veces desde el 5 de abril. La publicación utiliza el hashtag "#Censura" y adjunta un vídeo de 36 segundos que muestra a grupos de personas provocando disturbios en la calle: volcando y quemando coches y destruyendo paradas de autobús.

No es una protesta actual en Marsella, es un vídeo que muestra disturbios en París en diciembre de 2022. En VerificaRTVE hemos hecho una búsqueda inversa en Google Lens y en Yandex con varios fotogramas y constatamos que se trata de dos secuencias unidas. Los primeros 19 segundos corresponden a estas imágenes publicadas por el periodista Remy Buisine, el 24 de diciembre 2022. El resto del video muestra otra secuencia publicada en X el 25 de diciembre de ese mismo año que muestra los disturbios del día anterior. Puedes comprobarlo en la imagen inferior.

Publicaciones con los vídeos de 2022 que difunden como actuales VerificaRTVE

Los dos cortes de vídeo de estos disturbios se grabaron en París, no en Marsella. La primera parte, que muestra coches volcados y en llamas, corresponde a la calle Amelot de la capital francesa, junto a la plaza Pasdeloup (48.863410, 2.367242). La segunda parte del vídeo, que vemos a partir del minuto 00:19, la geolocalizamos en el Boulevard des Filles de Calvaire (48.861978, 2.366997), también en París. Puedes comprobar que coinciden tanto la parada de autobús que vemos destrozada como los establecimientos que aparecen junto a la calle.