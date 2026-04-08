Este vídeo de soldados estadounidenses rezando no es real, está creado con IA

En redes sociales difunden como real una grabación en la que aparecen soldados con uniforme militar estadounidense rezando junto a un avión en una pista de despegue. Es falso, es un vídeo creado con inteligencia artificial (IA).

"Fila de soldados arrodillados en oración en la pista antes del despegue, con sus mochilas a sus pies y la misión por delante", dice en inglés un mensaje de X, compartido más de 4.000 veces desde el 7 de abril. La publicación adjunta un vídeo de 15 segundos en el que aparecen varios hombres con uniforme militar estadounidense arrodillados junto a un avión en una pista de despegue. Las imágenes van acompañadas de una canción de índole religiosa que dice en inglés: "Oh Dios, Jesús en mi mente todo el tiempo sintiendo paz".