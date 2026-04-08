Este vídeo de soldados estadounidenses rezando no es real, está creado con IA
- Irán: la primera guerra narrada (falsamente) con inteligencia artificial
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En redes sociales difunden como real una grabación en la que aparecen soldados con uniforme militar estadounidense rezando junto a un avión en una pista de despegue. Es falso, es un vídeo creado con inteligencia artificial (IA).
"Fila de soldados arrodillados en oración en la pista antes del despegue, con sus mochilas a sus pies y la misión por delante", dice en inglés un mensaje de X, compartido más de 4.000 veces desde el 7 de abril. La publicación adjunta un vídeo de 15 segundos en el que aparecen varios hombres con uniforme militar estadounidense arrodillados junto a un avión en una pista de despegue. Las imágenes van acompañadas de una canción de índole religiosa que dice en inglés: "Oh Dios, Jesús en mi mente todo el tiempo sintiendo paz".
Un vídeo creado con Gemini, la IA de Google
No son soldados estadounidenses rezando en una pista de despegue, es un vídeo creado con inteligencia artificial. En VerificaRTVE hemos analizado la grabación con la herramienta de detección de IA del Proyecto Iveres y el resultado es que las imágenes son falsas con un 81,57% de probabilidad. La aplicación Hive Moderation también concluye que es un contenido generado con IA con un 99,9% de fiabilidad en su predicción. Además, esta apunta que se ha realizado con la IA de Google, Gemini, en un 75,5% de probabilidad. SynthID indica que, definitivamente, está elaborado con este modelo. Puedes ver los resultados en la imagen inferior.
Hemos realizado una búsqueda inversa en Google Lens y hemos averiguado que el vídeo se difundió por primera vez el 5 de abril de 2026. La cuenta que lo publica lo etiqueta como “Generado por IA”. Analizamos su feed de TikTok y observamos que este perfil publica habitualmente vídeos creados con inteligencia artificial de temáticas religiosas y militares (1 y 2).
En VerificaRTVE ya te hemos informado de otros contenidos generados con IA que se han difundido como reales en el contexto de la guerra en Oriente Medio. Es el caso de la foto viral del soldado estadounidense rescatado en Irán que está creada con esta tecnología o las imágenes falsas del caza F-15 derribado en Irán.