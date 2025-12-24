Estas imágenes no muestran las protestas de agricultores y ganaderos en Francia

En el contexto de las actuales protestas de agricultores y ganaderos en Francia, detectamos que se han difundido bulos y falsedades en redes sociales. En las manifestaciones, que han cortado varias autovías desde mediados de diciembre, protestan por la gestión del gobierno contra la dermatosis nodular contagiosa, una enfermedad que afecta al ganado, y por el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, un asunto que también ha provocado movilizaciones agrarias en Bruselas. En VerificaRTVE recopilamos imágenes descontextualizadas que se han difundido como si fuera actuales para atribuirlas falsamente a estas protestas.

Mensaje que difunde un vídeo falso y afirma que son bomberos que se unen a las protestas de los ganaderos. VerificaRTVE

Un mensaje compartido en X más de 6.000 veces desde el 20 de diciembre dice en inglés: "Mientras tanto en Francia. Los bomberos se unen a los agricultores para protestar contra su tiránico gobierno globalista". El texto adjunta un vídeo de 1 minuto y 40 segundos de duración en el que se ve a varios vehículos con distintivos de servicio de bomberos en francés con las sirenas activadas. Es falso .

En redes circula una imagen en la que se ve un tractor irrumpiendo en un edificio, en cuya fachada leemos en un cartel en francés: 'Centro de Finanzas Públicas'. Un usuario de X difunde una fotografía el 17 de diciembre con el siguiente mensaje en castellano: "'Nada está perdido mientras quede coraje'. Napoleón Bonaparte. Y coraje les sobra a los agricultores franceses". La instantánea se ha compartido también en otros idiomas. Una publicación de X compartida más de 2.000 veces desde el 17 de diciembre difunde la imagen y dice en francés: "Bloquear las autopistas no es suficiente". En Facebook encontramos publicaciones similares. Es un bulo.

3 | No es un mapa de carreteras bloqueadas por las protestas en Francia

Ha circulado una imagen de un mapa de Francia que se presenta como si mostrara los bloqueos en carretera ocasionados por las protestas el sábado 20 de diciembre. Un mensaje de X compartido más de 1.000 veces desde ese mismo día difunde la imagen junto al siguiente texto en francés: "Esto no ha terminado... (Los bloqueos son solo la punta del iceberg)". Otro mensaje de X compartido más de 2.000 veces desde el 20 de diciembre cita esta misma publicación y dice en castellano: "Bloqueos en toda Francia. Este es sólo el principio". Es engañoso.

Mensaje engañoso que comparte un mapa de Francia para asegurar que hay ‘bloqueos en toda Francia’ el 20 de diciembre VerificaRTVE

Este mapa no refleja el bloqueo de carreteras en Francia por las protestas el 20 de diciembre. La red de carreteras que ilustra la imagen de redes sociales sitúa las vías de forma errónea. En este mapa de tráfico en directo de las autopistas de Francia, facilitado por la Asociación de Empresas de Autopistas Francesas, puedes comparar que la red de carreteras es distinta. Por ejemplo, la A64 y la A63 no aparecen bien situadas en el mapa de redes. Además, la A62 la ubican en el este del país cuando se sitúa en el suroeste.

Según el balance publicado por el medio francés La Dépeche ese sábado 20 de diciembre a las 21:05 horas, "el principal cuello de botella" era "la A64, la autopista que une Bayona con Toulouse" y se levantaron "numerosos bloqueos agrícolas en la autopista A10 París-Burdeos". Le Monde indicó en una actualización del 20 de diciembre a las 20:30 horas que la circulación se había "restablecido completamente en la autopista A89, entre Clermont-Ferrand y Burdeos, y en la autopista A20, entre Limoges y Montauban".

Las manifestaciones han bloqueado carreteras durante más de diez días. Desde el 13 de diciembre se registran bloqueos en las carreteras de Francia por las protestas de agricultores y ganaderos. A fecha de publicación de este artículo, 24 de diciembre, los manifestantes continúan cortando carreteras en el suroeste, a pesar de la disminución de las protestas en otras partes de Francia. Es el caso de la autopista A64, cortada al suroeste de Toulouse.