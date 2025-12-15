No hay pruebas de que París haya cancelado sus eventos de Navidad y fin de año por "miedo a ataques islámicos"

Circula en redes sociales que París ha cancelado sus eventos de Navidad y Fin de Año en París porque "las autoridades tienen miedo a ataques islámicos". Es una invención sin pruebas. El único evento que se ha cancelado es el concierto de Año Nuevo, aunque el espectáculo de fuegos artificiales se mantiene. Además, el ministro del Interior ha reforzado la seguridad en los mercadillos navideños ante "un alto nivel de amenaza terrorista", pero no ha habido otras cancelaciones en la fecha de publicación de este artículo.

"Paris canceló sus tradicionales eventos de navidad y fin de año. Las autoridades alegan que ‘ya no tienen control de eventos en la calle’ es decir: tienen miedo a ataques islámicos", leemos en una publicación de X compartida más de 6.000 veces desde el 13 de diciembre. La publicación añade: "Damas y caballeros: ha comenzado el fin de un país y posiblemente un continente a manos de islam".

El concierto de Año Nuevo, el único evento cancelado No hay pruebas de que París haya cancelado sus eventos navideños por miedo a ataques islámicos. Mediante una búsqueda por palabras clave en francés e inglés "eventos", "Navidad", "ataques" e "islámicos" comprobamos que no hay ningún registro en fuentes oficiales que respalde la afirmación que circula en redes sociales. Tras consultar medios franceses (1,2), comprobamos que el único evento navideño que ha sido suspendido en París es el concierto de Año Nuevo, aunque no "por miedo a ataques islámicos". El corresponsal de RNE en París, Antonio Delgado, también confirma que no se han anulado otros eventos y señala que, en cambio, sí se mantiene el espectáculo de fuegos artificiales desde el Arco del Triunfo. En la página oficial de la Agencia Nacional de Turismo de Francia recopilan un listado de actividades para "disfrutar de la Navidad en París". En este sitio web tampoco encontramos referencias a que se hayan cancelado los "tradicionales eventos de navidad y fin de año" en la capital de Francia. Hemos comprobado que algunos de los mensajes de redes que difunden recientemente que París ha cancelado sus eventos tradicionales navideños adjuntan un enlace a un artículo en inglés de The Spectator. Se trata de una pieza publicada el 6 de diciembre que valora la cancelación del concierto de Año Nuevo en los Campos Elíseos. Tal y como puedes comprobar en la versión archivada de esta publicación, no hay referencias a la suspensión de otros eventos en la capital francesa. En VerificaRTVE ya te hemos informado anteriormente de que el concierto de Año Nuevo en París no se ha cancelado "por la inmigración ilegal", como circula en redes sociales. Es una invención sin pruebas. Según explica el periódico francés Le Monde, la Policía francesa y las autoridades locales explican que se debe al riesgo de estampidas y aglomeraciones y porque la zona no está preparada para albergar un concierto de este tipo.