No hay pruebas de que cancelen el concierto de Año Nuevo en París "por la inmigración ilegal"

Circula en redes sociales y en portales web que en París se ha cancelado el concierto de Año Nuevo en los Campos Elíseos por la inseguridad "causada por la inmigración ilegal". Es una invención sin pruebas. La Policía francesa y las autoridades locales han declarado que esta decisión se toma por el riesgo de estampidas y aglomeraciones y porque la zona no está preparada para albergar un concierto de este tipo.

"París cancela el concierto de año nuevo en los Campos Elíseos por la inseguridad causada por la inmigración ilegal", dice un mensaje de X compartido más de 3.000 veces desde el 3 de diciembre. La publicación enlaza a un artículo de un portal web.

El concierto se ha cancelado por el riesgo de aglomeraciones, según las autoridades La noticia de la cancelación la publicó el 2 de diciembre France Info, que también añadía que se mantendrá, sin embargo, el espectáculo pirotécnico. "El año pasado, tuvimos más sustos en dos horas de celebraciones de Nochevieja en los Campos Elíseos que en tres semanas de los Juegos Olímpicos", declaró a este medio un comisario de policía parisino. La agencia AFP informó de que la decisión la toma la Prefectura de Policía toma esta decisión por motivos de seguridad y el Ayuntamiento acepta la negativa. Según Jeanne d'Hauteserre, alcaldesa del distrito 8 de la capital francesa, la Policía alegó "movimientos de multitudes impredecibles" en los Campos Elíseos. "Creo que es una buena decisión no repetirlo este año. La avenida no está diseñada para acoger al público de un concierto", explicó d'Hauteserre en declaraciones recogidas por Le Parisien. Mencionó los numerosos "aplastamientos" del año pasado y considera que hay riesgo para los niños presentes. Mediante una búsqueda por las palabras clave en francés "Concierto", "Campos Elíseos" e "Inmigración" no encontramos ningún registro en fuentes oficiales que respalde estas afirmaciones. Las autoridades municipales y policiales francesas no han comunicado, a fecha de publicación de este artículo, que la "inseguridad causada por la inmigración ilegal" sea el motivo de la suspensión de este evento. La Prefectura de Policía de París no ha emitido hasta la fecha ningún comunicado sobre este tema. Durante los dos últimos años, la explanada de los Campos Elíseos ha acogido un espectáculo de fuegos artificiales desde el Arco del Triunfo y también se celebraba un concierto emitido en directo por la cadena pública France 2. La Nochevieja atrajo hasta un millón de personas a esta emblemática avenida parisina y movilizaron a 6.000 policías y gendarmes para el acto que clausuraba el año olímpico en la ciudad y que abría el año 2025.