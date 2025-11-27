Vídeos descontextualizados de musulmanes en Italia para extender la islamofobia
En las semanas previas a la Navidad, en redes sociales se están difundiendo contenidos descontextualizados sobre la población musulmana en Europa. Son mensajes falsos o engañosos que trasladan la idea de que esta población quiere sabotear las fiestas navideñas con actos vandálicos con el objetivo de extender la islamofobia. En VerificaRTVE ya hemos desmontado ejemplos de esta narrativa desinformativa en Reino Unido y Alemania. Ahora circulan vídeos descontextualizados en Italia.
Estas imágenes de la Plaza del Duomo son de hace un año
“Última hora: En Italia, islamistas trepan estatuas, ondean banderas extranjeras y ponen música a todo volumen, sólo para perturbar el mercado navideño familiar”, leemos en un mensaje compartido más de 5.000 veces en X desde el 25 de noviembre. La publicación incluye un vídeo de 48 segundos de una plaza abarrotada de gente y algunos jóvenes ondeando banderas desde una estatua. Es engañoso, este vídeo no es actual.
No son disturbios actuales en un mercadillo navideño. A través de una búsqueda inversa de imagen, hemos comprobado que la grabación se difunde en redes desde el 2 de enero de 2025 junto a mensajes que la sitúan en las celebraciones de la Nochevieja del año 2024. La grabación se geolocaliza en la Plaza del Duomo de Milán (45.46421051187393, 9.189265631490343), concretamente desde la estatua del rey Víctor Manuel II. Las banderas que aparecen en el vídeo pertenecen a Egipto, Palestina, Túnez y Marruecos. Medios italianos informaron entonces de disturbios que tuvieron lugar el 31 de diciembre de 2025 (1 y 2).
Este incendio en una iglesia italiana se produjo en 2023
Otra publicación de X del 24 de noviembre, compartida más de 7.000 veces, afirma que “un terrorista musulmán marroquí incendió una iglesia en Villastanza, Italia, destruyendo el belén y el órgano de 600 años de antigüedad”. Difunde un vídeo de 34 segundos en el que se aprecia el exterior de una iglesia de la que sale abundante humo. Es engañoso.
Este incendio ocurrió en 2023. A través de una búsqueda inversa hemos comprobado que la grabación se difunde en redes desde el 16 de diciembre de 2023. Medios italianos como el Corriere della Sera informaron de lo que ocurrió ese día en una iglesia de Villastanza, al norte de Milán: un joven norteafricano prendió fuego al belén, huyó y poco después fue detenido por los Carabinieri. El ataque dañó un órgano del siglo XVII, según el alcalde de Parabagio.
Según informó el diario Il Giorno, las autoridades informaron de que no se trataba de un acto terrorista. El autor del incendio era un joven que vivía en la localidad, de 23 años, que padecía problemas mentales y un trastorno de la personalidad.
En VerificaRTVE te hemos alertado en otras ocasiones de bulos que buscan extender la islamofobia. Es el caso de este vídeo con el que acusan a personas musulmanas de salir ‘a la caza’ de cristianos británicos o estas grabaciones generadas con inteligencia artificial para difundir falsedades sobre población migrante en Reino Unido.