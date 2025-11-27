Vídeos descontextualizados de musulmanes en Italia para extender la islamofobia

En las semanas previas a la Navidad, en redes sociales se están difundiendo contenidos descontextualizados sobre la población musulmana en Europa. Son mensajes falsos o engañosos que trasladan la idea de que esta población quiere sabotear las fiestas navideñas con actos vandálicos con el objetivo de extender la islamofobia. En VerificaRTVE ya hemos desmontado ejemplos de esta narrativa desinformativa en Reino Unido y Alemania. Ahora circulan vídeos descontextualizados en Italia.

Estas imágenes de la Plaza del Duomo son de hace un año “Última hora: En Italia, islamistas trepan estatuas, ondean banderas extranjeras y ponen música a todo volumen, sólo para perturbar el mercado navideño familiar”, leemos en un mensaje compartido más de 5.000 veces en X desde el 25 de noviembre. La publicación incluye un vídeo de 48 segundos de una plaza abarrotada de gente y algunos jóvenes ondeando banderas desde una estatua. Es engañoso, este vídeo no es actual. Mensaje que difunde un vídeo de hace un año en la Plaza del Duomo como si fuera actual VerificaRTVE No son disturbios actuales en un mercadillo navideño. A través de una búsqueda inversa de imagen, hemos comprobado que la grabación se difunde en redes desde el 2 de enero de 2025 junto a mensajes que la sitúan en las celebraciones de la Nochevieja del año 2024. La grabación se geolocaliza en la Plaza del Duomo de Milán (45.46421051187393, 9.189265631490343), concretamente desde la estatua del rey Víctor Manuel II. Las banderas que aparecen en el vídeo pertenecen a Egipto, Palestina, Túnez y Marruecos. Medios italianos informaron entonces de disturbios que tuvieron lugar el 31 de diciembre de 2025 (1 y 2).