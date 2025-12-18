No ha habido un golpe de Estado en Francia: Macron pide a Facebook que elimine un vídeo hecho con IA

Circula en redes sociales un vídeo difundido originalmente en Facebook en el que una reportera informa de un golpe de Estado en Francia. Es falso, está generado con inteligencia artificial (IA). El presidente Emmanuel Macron lo ha desmentido y ha pedido a la red social que borre la publicación. Facebook la eliminó el 17 de diciembre, cuando acumulaba 12 millones de visualizaciones, según Macron y cuando se había compartido, al menos, cerca de 17.000 veces.

El vídeo, publicado el 10 de diciembre, mostraba a una periodista junto al Palacio del Elíseo anunciando en francés: "En este momento, informaciones no oficiales apuntan efectivamente a un golpe de Estado en Francia, dirigido por un coronel cuya identidad no ha sido revelada y a la posible caída del presidente Emmanuel Macron".

Un vídeo falso generado con IA La publicación fue difundida por un perfil de Facebook que suele compartir vídeos creados con IA. De hecho, en su descripción se define como "creador digital” y en su imagen de portada ofrece "formación en creación de vídeo de IA”. En VerificaRTVE hemos utilizado varias herramientas de detección como Hive Moderation que señala que con un 99,4% de probabilidad, este contenido está creado con esta tecnología. La herramienta de verificación Image Whisperer también apunta que se trata de un vídeo falso. Otro detector de contenidos generados artificialmente, Sightengine, también muestra que el vídeo se ha generado con IA con un 99% de probabilidad. Captura de herramientas que demuestran que el vídeo está generado con IA VERIFICARTVE Existen otros elementos que hacen sospechar de la autenticidad del vídeo. El supuesto medio de comunicación en el que trabaja la periodista no existe. En el micrófono se lee "LIVE 24”. Mediante una búsqueda por palabras clave con los términos "LIVE” y "24”, comprobamos que no hay ninguna cadena de televisión en Francia con ese nombre. Los resultados obtenidos solo nos remiten al canal de televisión internacional francés France 24. Cinco consejos para no caer en vídeos generados con IA como este de un toro acorralando a una mujer