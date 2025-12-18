No ha habido un golpe de Estado en Francia: Macron pide a Facebook que elimine un vídeo hecho con IA
- Cronología de un bulo que demuestra la pasividad de las redes en la lucha contra la desinformación
Circula en redes sociales un vídeo difundido originalmente en Facebook en el que una reportera informa de un golpe de Estado en Francia. Es falso, está generado con inteligencia artificial (IA). El presidente Emmanuel Macron lo ha desmentido y ha pedido a la red social que borre la publicación. Facebook la eliminó el 17 de diciembre, cuando acumulaba 12 millones de visualizaciones, según Macron y cuando se había compartido, al menos, cerca de 17.000 veces.
El vídeo, publicado el 10 de diciembre, mostraba a una periodista junto al Palacio del Elíseo anunciando en francés: "En este momento, informaciones no oficiales apuntan efectivamente a un golpe de Estado en Francia, dirigido por un coronel cuya identidad no ha sido revelada y a la posible caída del presidente Emmanuel Macron".
Un vídeo falso generado con IA
La publicación fue difundida por un perfil de Facebook que suele compartir vídeos creados con IA. De hecho, en su descripción se define como "creador digital” y en su imagen de portada ofrece "formación en creación de vídeo de IA”. En VerificaRTVE hemos utilizado varias herramientas de detección como Hive Moderation que señala que con un 99,4% de probabilidad, este contenido está creado con esta tecnología. La herramienta de verificación Image Whisperer también apunta que se trata de un vídeo falso. Otro detector de contenidos generados artificialmente, Sightengine, también muestra que el vídeo se ha generado con IA con un 99% de probabilidad.
Existen otros elementos que hacen sospechar de la autenticidad del vídeo. El supuesto medio de comunicación en el que trabaja la periodista no existe. En el micrófono se lee "LIVE 24”. Mediante una búsqueda por palabras clave con los términos "LIVE” y "24”, comprobamos que no hay ninguna cadena de televisión en Francia con ese nombre. Los resultados obtenidos solo nos remiten al canal de televisión internacional francés France 24.
Las críticas de Macron a Facebook tras la alerta de un jefe de Estado
El presidente Emmanuel Macron, en un evento del periódico La Provence en Marsella el 16 de diciembre, explicó que la información falsa sobre un golpe de Estado en el Palacio del Elíseo "alarmó a un homólogo africano”, que fue quién le contactó el domingo 14 de diciembre para informarle. "Presidente, ¿qué está pasando en su país? Estoy muy preocupado”, le dijo en un mensaje.
Macron asegura que su equipo pidió a Facebook que eliminase la publicación que difundía el vídeo generado con IA y que Facebook se negó alegando que "no contraviene” sus normas de uso. La publicación se eliminó posteriormente, el día 17, cuando ya se había compartido cerca de 17.000 veces.
Este es un ejemplo de cómo los bulos se difunden en redes sociales y siguen circulando en Internet, aunque estén desmentidos. Incluso, a pesar de que, como en este caso, el propio presidente francés pidiera que se eliminara porque el contenido era falso. El propio Macron ironizó al decir que "ni siquiera un presidente de la República podría hacer nada contra estas plataformas”.
"Esta gente se burla de nosotros. No les importa la serenidad de los debates públicos, no les importa la soberanía de las democracias y, por lo tanto, nos están poniendo en peligro”, advirtió el presidente francés, que expresó su deseo de desarrolla una política a nivel europeo que permita actuar contra la desinformación. "Cuando tengamos contenido demostrablemente falso que ponga en peligro la seguridad pública mediante desinformación desestabilizadora, debemos poder lograr su eliminación", insistió.
En VerificaRTVE ya te hemos avisado anteriormente de otras informaciones falsas relacionadas con el entorno de Emmanuel Macron y de sus consecuencias. Por ejemplo, se difundió que su esposa, Brigitte Macron, nació siendo hombre, pero esto es falso. En este reportaje te informamos de que la pareja presentó una demanda y anunció que aportaría pruebas científicas para demostrarlo.