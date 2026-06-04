No es un vídeo de las protestas en Albania, es la celebración del ascenso del Deportivo en A Coruña

Circula en redes sociales un vídeo de una multitud de personas cerca de una playa y lo sitúan en Albania, en el contexto de las protestas por el complejo turístico de Jared Kushner e Ivanka Trump. Es falso. La grabación no se registra en Albania, sino en A Coruña y muestra la celebración por el ascenso del Deportivo a Primera División.

"¡Israel, vete! Nuestra tierra en Albania no está en venta. Protestas masivas estallaron en Albania después de que parte del territorio albanés fuera vendido a Estados Unidos e Israel", dice un mensaje en inglés compartido más de 9.000 veces en X desde el 3 de junio. En la grabación de 14 segundos se ve a una multitud de personas en los alrededores de una playa.