No es un vídeo de las protestas en Albania, es la celebración del ascenso del Deportivo en A Coruña
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Circula en redes sociales un vídeo de una multitud de personas cerca de una playa y lo sitúan en Albania, en el contexto de las protestas por el complejo turístico de Jared Kushner e Ivanka Trump. Es falso. La grabación no se registra en Albania, sino en A Coruña y muestra la celebración por el ascenso del Deportivo a Primera División.
"¡Israel, vete! Nuestra tierra en Albania no está en venta. Protestas masivas estallaron en Albania después de que parte del territorio albanés fuera vendido a Estados Unidos e Israel", dice un mensaje en inglés compartido más de 9.000 veces en X desde el 3 de junio. En la grabación de 14 segundos se ve a una multitud de personas en los alrededores de una playa.
No es Albania, es la playa de Riazor en A Coruña
No son imágenes de protestas en Albania. Es la playa de Riazor en A Coruña en un vídeo registrado el 31 de mayo durante las celebraciones por el ascenso a Primera División del equipo de la ciudad, el Deportivo, que se produjo una semana antes. En VerificaRTVE hemos geolocalizado la grabación en la avenida Buenos Aires, entre la fuente de las Gaviotas y la fuente de las Catalinas, frente a la playa de Riazor (43.36812, -8.41325).
En la grabación se observa que muchas personas llevan camisetas de rayas azules y blancas, correspondiente a los colores del Dépor. Además, si prestamos atención al audio, escuchamos que la gente corea "Forza Dépor", el lema del Deportivo de La Coruña.
El diario La Voz de Galicia compartió el mismo día en sus redes un vídeo que muestra la misma escena desde otra perspectiva grabado desde la avenida Buenos Aires. El equipo también publicó fotografías coincidentes en su cuenta de Instagram de las celebraciones.
Protestas reales en Albania
Este vídeo no corresponde a las manifestaciones que están teniendo lugar en Albania desde el 31 de mayo. Las protestas comenzaron cuando se anunció la construcción de un proyecto turístico de lujo liderado por la hija y el yerno de Donald Trump, Ivanka Trump y Jared Kushner. En el Canal 24 Horas de RTVE te hemos mostrado imágenes reales de este suceso (minuto 2:03:48).
La firma de Jared Kushner, Affinity Partners, planea un macroproyecto de 1.400 millones de dólares para construir un complejo turístico en la isla albana de Sazan, en la bahía del distrito de Vlorë, y en los humedales protegidos de Vjosë-Marta, entre las costas jónicas y adriática del país. Se trata de una isla deshabitada y casi virgen dentro de un parque natural protegido. En 2024, el Gobierno albanés le concedió "el estatus de inversor especial", algo que enseguida desató críticas entre la ciudadanía, ya que "el proyecto podría poner en peligro la biodiversidad de la zona y alterar las rutas migratorias de las aves". Edi Rama, primer ministro albanés, ha apoyado el proyecto, algo que ha desatado duras críticas a su Gobierno y por lo que la ciudadanía exige su dimisión.