El Dépor vuelve a Primera ocho años después y el Zaragoza confirma su descenso

Habían pasado ocho años desde aquella caída que parecía imposible de imaginar en A Coruña. Ocho temporadas lejos de Primera División, entre reconstrucciones y un camino mucho más largo de lo esperado. Pero esta vez sí. El Deportivo volvió a sentirse equipo de élite en una tarde en la que el José Zorrilla terminó convertido en el escenario del regreso.

El equipo de Antonio Hidalgo no dejó espacio para el miedo. Salió con determinación y golpeó muy pronto al Valladolid. Nsongo abrió el marcador en el minuto diez y, antes del descanso, volvió a aparecer para encarrilar definitivamente un ascenso que el deportivismo llevaba demasiado tiempo esperando.

El Dépor hizo lo más difícil: jugar como si nada más existiera alrededor. Ni la presión, ni las cuentas, ni la oportunidad histórica alteraron a un equipo que terminó celebrando el regreso a LALIGA EA SPORTS ocho temporadas después de su descenso.

La otra cara de la jornada En paralelo al ascenso coruñés, la jornada también dejó una de esas noches difíciles de asumir para la historia del fútbol. El Zaragoza confirmó su descenso a Primera RFEF tras no poder pasar del empate ante Las Palmas, poniendo fin a una temporada marcada por la pelea constante por escapar de la zona baja. Jesé adelantó al conjunto canario antes del descanso y, aunque Marcos Cuenca llegó a devolver algo de esperanza en la segunda mitad, la victoria del Cádiz terminó por cerrar cualquier posibilidad de salvación para el conjunto aragonés. El Real Zaragoza, campeón de la Recopa que arrebató al Arsenal hace 31 años y uno de los nombres históricos del fútbol español, afronta ahora no solo una herida deportiva, sino también un escenario económico muy complejo para una entidad acostumbrada durante décadas al fútbol profesional.

El Cádiz resiste y el play-off sigue abierto La tensión también recorrió la pelea por la permanencia. El Cádiz no dio opción al Leganés y certificó su continuidad en Segunda División con una goleada liderada por Lucas Pérez, De la Rosa y Antonio Cordero. Por arriba, el Málaga dejó escapar una oportunidad importante tras empatar ante el Racing en La Rosaleda, mientras el Almería cayó frente al Sporting en El Molinón y perdió también una ocasión valiosa en la lucha por el ascenso directo. La carrera por el play-off llegará viva a la última jornada. El Castellón defendió provisionalmente la sexta plaza con su triunfo ante el Huesca, pero Burgos y Eibar tendrán un último intento después de sacar adelante sus respectivos encuentros.