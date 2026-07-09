Hora, dónde ver en TV y claves del Cuarto Encierro de San Fermín 2026
- Los toros de Álvaro Núñez regresan tras su estreno en 2025
- RTVE Play ofrece por primera vez los encierros en multicámara... ¡y como nunca los habías visto!
El 10 de julio a las 08:00 horas (hora peninsular) tiene lugar en Pamplona el Cuarto Encierro de las fiestas de San Fermín 2026. Tras los primeros encierros, los portones de Santo Domingo se abren de nuevo para dar paso a los seis toros de Álvaro Núñez y sus cabestros. Comienza así una carrera frenética por el casco viejo pamplonés hasta llegar al coso taurino. Durante los 875 metros de recorrido, cientos de corredores desafían al peligro en apenas unos minutos, regalándonos el instante más emocionante y cargado de adrenalina de todo el festival.
Tras su debut en 2025, la joven ganadería de Álvaro Núñez regresa a los Sanfermines. Heredera de la larga tradición familiar de Núñez del Cuvillo, esta divisa andaluza llega a San Fermín apostando por la nobleza y la codicia en la embestida, cualidades que prometen un encierro lleno de emoción. La expectación entre los corredores es máxima para ver cómo responden estos animales en la exigente ruta pamplonica.
Hora, canal y dónde ver el Cuarto Encierro de San Fermín 2026
El cuarto encierro de San Fermín 2025 desde Pamplona podrá verse este viernes 10 de julio a partir de las 8:00 horas en La 1, así como en streaming a través de la plataforma de RTVE Play. También podrá seguirse todo lo que acontezca durante la primera jornada de Sanfermines y la última hora en RNE y en el minuto a minuto de RTVE.es.
En la corrida vespertina, un cartel de lujo formado por Morante de la Puebla, Borja Jiménez y Pablo Aguado será el encargado de medirse ante este hierro.
Los Sanfermines como nunca antes los has visto, en RTVE Play
RTVE Play revoluciona la cobertura de los San Fermín 2026 con una nueva experiencia inmersiva. Por primera vez, del 7 al 14 de julio, los usuarios pueden seguir los encierros en directo eligiendo entre diez señales simultáneas, lo que permite verla carrera desde nueve ángulos estratégicos del recorrido, como la calle Estafeta, Santo Domingo o la Plaza de Toros, además de la señal principal.
Todo este despliegue está disponible en una portada especial de San Fermín en la plataforma, donde los espectadores registrados pueden disfrutar también del canal temático RTVE Sanfermines, en emisión las 24 horas desde el 6 hasta el 15 de julio, y en el que se puede ver una amplia selección de contenidos histórico, desde el chupinazo hasta los encierros emitidos desde 2008 hasta la actualidad.