Hora, dónde ver en TV y claves del Cuarto Encierro de San Fermín 2026

El 10 de julio a las 08:00 horas (hora peninsular) tiene lugar en Pamplona el Cuarto Encierro de las fiestas de San Fermín 2026. Tras los primeros encierros, los portones de Santo Domingo se abren de nuevo para dar paso a los seis toros de Álvaro Núñez y sus cabestros. Comienza así una carrera frenética por el casco viejo pamplonés hasta llegar al coso taurino. Durante los 875 metros de recorrido, cientos de corredores desafían al peligro en apenas unos minutos, regalándonos el instante más emocionante y cargado de adrenalina de todo el festival.

Tras su debut en 2025, la joven ganadería de Álvaro Núñez regresa a los Sanfermines. Heredera de la larga tradición familiar de Núñez del Cuvillo, esta divisa andaluza llega a San Fermín apostando por la nobleza y la codicia en la embestida, cualidades que prometen un encierro lleno de emoción. La expectación entre los corredores es máxima para ver cómo responden estos animales en la exigente ruta pamplonica.

Hora, canal y dónde ver el Cuarto Encierro de San Fermín 2026 El cuarto encierro de San Fermín 2025 desde Pamplona podrá verse este viernes 10 de julio a partir de las 8:00 horas en La 1, así como en streaming a través de la plataforma de RTVE Play. También podrá seguirse todo lo que acontezca durante la primera jornada de Sanfermines y la última hora en RNE y en el minuto a minuto de RTVE.es. En la corrida vespertina, un cartel de lujo formado por Morante de la Puebla, Borja Jiménez y Pablo Aguado será el encargado de medirse ante este hierro.