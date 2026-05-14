Esta foto no prueba que el hantavirus sea un engaño: es un simulacro en Almería en 2025
- Teorías de la conspiración sobre el hantavirus: del simulacro en Mallorca a la predicción de Los Simpson
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Mensajes de redes sociales difunden una imagen que muestra a varios sanitarios con equipos de protección individual (EPI) trasladando a una persona, mientras un hombre graba con una cámara. La presentan como prueba de que los casos recientes de hantavirus en un barco son un montaje. Es un bulo. Esta imagen no es actual, corresponde a un simulacro realizado en 2025 en Almería para ensayar el traslado de un infectado de ébola.
La fotografía que ha circulado por redes muestra a un cámara, sin mascarilla y sin ninguna protección, grabando desde la escalera de un barco el traslado de un paciente. “Silencio en el plató”, dice en inglés el mensaje compartido más de 9.000 veces desde el 13 de mayo que la adjunta. “¡No te dejes engañar! El bulo del Hantavirus”, leemos en inglés en otra publicación que también difunde la instantánea. Otras cuentas relacionan la foto con el brote de gastroenteritis en un barco en Burdeos: “Supuestamente hay un virus, un muerto y 1700 en cuarentena en el barco francés... El teatro sigue en marcha”, dice un mensaje en turco.
La foto es de un simulacro en Almería en 2025
No es una imagen del actual brote de hantavirus, es un simulacro para prevenir casos de ébola realizado en 2025 en Almería. Mediante una búsqueda inversa hemos comprobado que la imagen no es actual y que no guarda ninguna relación con el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius que ha provocado tres muertes. También es anterior al confinamiento de un barco en Burdeos por un brote de gastroenteritis. La fotografía original la difundió la Autoridad Portuaria de Almería el 7 de mayo de 2025 en una nota de prensa.
Corresponde a los ejercicios Marsec que la Armada coordina cada año desde 2006 con la Subdirección General de Sanidad Exterior (SGSE) del Ministerio de Sanidad. Como explicaba la Autoridad Portuaria, en 2025 se hizo “un simulacro que mide la capacidad de respuesta ante la llegada de un barco con posibles casos de ébola”. La noticia también la publicó la agencia Europa Press. “La realización del simulacro MARSEC busca no solo evaluar los protocolos actuales, sino también garantizar que todas las administraciones implicadas respondan de forma rápida, eficaz y coordinada ante una eventual emergencia real”, explicó en 2025 la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín.
En abril se ensayó el desembarco de un infectado en Mallorca
El ejercicio Marsec de 2026 también se ha utilizado para difundir una teoría de la conspiración sobre el hantavirus, como explicamos en este artículo de VerificaRTVE. La ministra de Sanidad, Mónica García, dijo el 10 de mayo que “hace un mes” se hizo un simulacro “por si acaso venía un barco con algún tipo de enfermedad hemorrágica y por si acaso venía también algún cadáver”. En redes lo utilizaron como prueba de que “el plan del MV Hondius estaba cerrado en los despachos" y "ocultaron la planificación real a los ciudadanos".
Sin embargo, formaba parte de los ejercicios programados por la Armada para prevenir crisis sanitarias. Simulaba la llegada de un buque mercante con un tripulante fallecido por fiebre hemorrágica, como explicó el 16 de abril el Gobierno de las Islas Baleares. También se han organizado, dentro del mismo programa, simulacros sobre control del tráfico marítimo, operaciones de búsqueda y salvamento o lucha contra el tráfico de estupefacientes.