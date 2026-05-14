Esta foto no prueba que el hantavirus sea un engaño: es un simulacro en Almería en 2025

Mensajes de redes sociales difunden una imagen que muestra a varios sanitarios con equipos de protección individual (EPI) trasladando a una persona, mientras un hombre graba con una cámara. La presentan como prueba de que los casos recientes de hantavirus en un barco son un montaje. Es un bulo. Esta imagen no es actual, corresponde a un simulacro realizado en 2025 en Almería para ensayar el traslado de un infectado de ébola.

La fotografía que ha circulado por redes muestra a un cámara, sin mascarilla y sin ninguna protección, grabando desde la escalera de un barco el traslado de un paciente. “Silencio en el plató”, dice en inglés el mensaje compartido más de 9.000 veces desde el 13 de mayo que la adjunta. “¡No te dejes engañar! El bulo del Hantavirus”, leemos en inglés en otra publicación que también difunde la instantánea. Otras cuentas relacionan la foto con el brote de gastroenteritis en un barco en Burdeos: “Supuestamente hay un virus, un muerto y 1700 en cuarentena en el barco francés... El teatro sigue en marcha”, dice un mensaje en turco.