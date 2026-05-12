La farmacéutica Bayer no ha dicho que "engañaron" a la gente para vacunar contra el coronavirus, es un bulo

Circula un vídeo de una comparecencia del director de la división farmacéutica de la compañía Bayer, Stephen Oelrich, y afirman que está reconociendo que "mintieron a la población para que se vacunara" contra la covid-19. Es un bulo. La grabación corresponde a la ponencia de Oelrich en la Cumbre Mundial de la Salud de 2021 y no pronuncia las palabras que le atribuyen.

"Stefan Oelrich, del grupo Bayer, explica en la Cumbre Mundial de la Salud: 'Era necesario mentir, para que las dosis de la vacuna Covid fueran aceptadas por la población. De lo contrario nadie se hubiera inoculado'", leemos en un mensaje de X publicado el 11 de mayo compartido más de 4.000 veces. La publicación adjunta un vídeo de 28 segundos en el que Oelrich comparece hablando en inglés.