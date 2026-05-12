La farmacéutica Bayer no ha dicho que "engañaron" a la gente para vacunar contra el coronavirus, es un bulo
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Circula un vídeo de una comparecencia del director de la división farmacéutica de la compañía Bayer, Stephen Oelrich, y afirman que está reconociendo que "mintieron a la población para que se vacunara" contra la covid-19. Es un bulo. La grabación corresponde a la ponencia de Oelrich en la Cumbre Mundial de la Salud de 2021 y no pronuncia las palabras que le atribuyen.
"Stefan Oelrich, del grupo Bayer, explica en la Cumbre Mundial de la Salud: 'Era necesario mentir, para que las dosis de la vacuna Covid fueran aceptadas por la población. De lo contrario nadie se hubiera inoculado'", leemos en un mensaje de X publicado el 11 de mayo compartido más de 4.000 veces. La publicación adjunta un vídeo de 28 segundos en el que Oelrich comparece hablando en inglés.
Es un bulo, Oelrich no dice que "era necesario mentir" en ese vídeo
Este vídeo no es actual. Corresponde a la intervención de Stephan Oelrich en la Cumbre Mundial de Salud (World Health Summit) de 2021. Lo localizamos en el canal de YouTube de este evento, que lo publicó el 24 de octubre de 2021. El ejecutivo de Bayer no pronuncia en ese discurso las palabras que le atribuyen. Su ponencia dura 12 minutos y hemos comprobado que en ningún momento dice que "era necesario mentir para que las dosis de la vacuna covid fueran aceptadas por la población".
En VerificaRTVE hemos analizado la comparecencia completa con la herramienta de transcripción y traducción del proyecto IVERES y constatamos que Oelrich no pronuncia las declaraciones que le atribuye el mensaje de redes. Estas son sus palabras textuales: "En última instancia, las vacunas de ARNm son un ejemplo para esa terapia celular y génica. Como siempre digo, si hubiéramos hecho encuestas hace dos años preguntando si estarían dispuestos a tomar un gen o una terapia celular e inyectarlo en sus cuerpos, probablemente habríamos tenido una tasa de rechazo del 95%. Creo que esta pandemia también ha abierto los ojos de muchas personas a la innovación de una manera que tal vez no era posible antes". El mismo mensaje de X que manipula sus declaraciones incluye un vídeo con subtítulos que sí traduce sus palabras correctamente.
Este vídeo se utiliza para desinformar desde 2022
La misma intervención de Oelrich ya se ha utilizado previamente para desinformar. Encontramos mensajes que difunden la misma falsa traducción desde 2023 (1 y 2). Otras publicaciones de 2022 expandían el bulo de que el ejecutivo de la empresa farmacéutica admitía en esa comparecencia que las vacunas de ARNm son terapias celulares y génicas vendidas como vacunas "para ganar confianza" (1 y 2).
Sin embargo, Oelrich no dice que la vacuna sea una terapia génica que altera el ADN, sino que pone las vacunas como ejemplo de innovación médica porque facilitan que el público acepte esas terapias. El verificador italiano Open ya desmintió este bulo y contactó con Bayer después de esta cumbre. La empresa farmacéutica respondió: "Las vacunas ARNm no son una terapia génica".
En VerificaRTVE ya te hemos advertido sobre la desinformación que circula en redes sociales sobre las vacunas. Te hemos alertado de este "falso remedio para combatir los efectos de las vacunas frente a la COVID-19" y de los "bulos sobre las vacunas de covid: ni llevan un código bluetooth ni Bill Gates pidió introducirlas en alimentos".