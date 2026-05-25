No son "extremistas" atacando una iglesia en Inglaterra, es México durante el 8M

En redes sociales circula un vídeo que muestra a personas con el rostro cubierto intentando prender fuego a un edificio y lo presentan como si fuesen "extremistas" atacando una iglesia en Yorkshire, Inglaterra. Es falso, las imágenes no corresponden al Reino Unido, sino a México durante las protestas del 8M de este año.

El mensaje, compartido más de 9.000 veces en la red social X desde el 19 de mayo, dice en inglés: "Protestantes encapuchados intentan quemar una iglesia en Yorkshire. Esto es lo que pasa cuando dejamos que los extremistas corran libremente por nuestro país. Tenemos que restablecer el orden ahora". La publicación adjunta un vídeo de 30 segundos en el que varias personas realizan pintadas y provocan daños en un templo.