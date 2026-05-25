No son "extremistas" atacando una iglesia en Inglaterra, es México durante el 8M
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En redes sociales circula un vídeo que muestra a personas con el rostro cubierto intentando prender fuego a un edificio y lo presentan como si fuesen "extremistas" atacando una iglesia en Yorkshire, Inglaterra. Es falso, las imágenes no corresponden al Reino Unido, sino a México durante las protestas del 8M de este año.
El mensaje, compartido más de 9.000 veces en la red social X desde el 19 de mayo, dice en inglés: "Protestantes encapuchados intentan quemar una iglesia en Yorkshire. Esto es lo que pasa cuando dejamos que los extremistas corran libremente por nuestro país. Tenemos que restablecer el orden ahora". La publicación adjunta un vídeo de 30 segundos en el que varias personas realizan pintadas y provocan daños en un templo.
No es un vídeo actual en Reino Unido, es México
A través de búsquedas inversas y el análisis de los fotogramas de la grabación, comprobamos que la escena se registra en México durante el 8M. Hemos localizado el vídeo que circula en redes en una publicación de Facebook del 9 de marzo de 2026 en la que leemos: "Vandalizan el Templo de San Francisco de Asís durante las movilizaciones del 8M en el Centro Histórico de Querétaro. Reportan daños al patrimonio histórico tras el paso de los contingentes en la zona centro". La misma cuenta difundió imágenes de la misma fachada en las que vemos a operarios realizando labores de limpieza.
La prensa local informó días más tarde de los daños registrados en el templo de San Francisco durante estas protestas, incluyendo intentos de incendio y actos vandálicos. En VerificaRTVE hemos geolocalizado las imágenes en el Templo de San Francisco de Asís en la ciudad mexicana de Santiago de Querétaro (20.5927331,-100.3915923).
La difusión de vídeos descontextualizados que se presentan como ataques de "extremistas" a edificios cristianos es una práctica habitual entre los desinformadores que buscan extender la islamofobia. En VerificaRTVE ya desmentimos vídeos de templos ardiendo difundidos en la Semana Santa que se atribuían falsamente a musulmanes. También detectamos esta narrativa desinformativa en Italia.