Bulos y desinformación para extender la islamofobia durante la Semana Santa

Manifestaciones de ultraderecha antiguas que se presentan como reivindicaciones del cristianismo actuales o vídeos descontextualizados de iglesias en llamas. Estas son solo algunas de las técnicas que utilizan los desinformadores para extender la islamofobia y acusar a los musulmanes de atacar las tradiciones occidentales utilizando la Semana Santa como gancho. En VerificaRTVE hemos hecho nuestro particular vía crucis de la desinformación y comprobamos que los mensajes que difunden esta narrativa islamófoba repuntan en fechas tan señaladas para la comunidad cristiana como Navidad o Semana Santa.

No es una manifestación cristiana actual, es un desfile en enero En X se difunde un vídeo de personas manifestándose con velas y cruces junto a mensajes que aseguran que se trata de una grabación actual registrada en París y que los asistentes están reivindicando que Francia es una nación cristiana. La publicación se ha compartido más de 3.000 veces en X desde el 29 de marzo. Es falso. Son imágenes de enero de 2026 de un desfile de extrema derecha. Mensaje que difunde un vídeo de enero como si fuera actual VerificaRTVE En VerificaRTVE hemos hecho una búsqueda inversa en Google y hemos comprobado que la misma grabación circula en redes desde el 19 de enero de 2026. Se trata de un desfile en "homenaje a Santa Genoveva y en conmemoración de la muerte de Luis XVI". El diario parisino Libération informó de una marcha de grupos de ultraderecha para rendir "homenaje al último rey de Francia, decapitado el 21 de enero de 1793, coreando consignas como 'Fuera extranjeros'". Este medio añade que también "marcharon en honor de Santa Genoveva, patrona de París y de la gendarmería". En esta publicación puedes ver la convocatoria del evento.