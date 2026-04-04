Bulos y desinformación para extender la islamofobia durante la Semana Santa
- Bulos sobre la Navidad para extender la islamofobia en Europa
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Manifestaciones de ultraderecha antiguas que se presentan como reivindicaciones del cristianismo actuales o vídeos descontextualizados de iglesias en llamas. Estas son solo algunas de las técnicas que utilizan los desinformadores para extender la islamofobia y acusar a los musulmanes de atacar las tradiciones occidentales utilizando la Semana Santa como gancho. En VerificaRTVE hemos hecho nuestro particular vía crucis de la desinformación y comprobamos que los mensajes que difunden esta narrativa islamófoba repuntan en fechas tan señaladas para la comunidad cristiana como Navidad o Semana Santa.
Vídeos descontextualizados de iglesias en llamas
Desde este Domingo de Ramos han empezado a circular por redes varios vídeos de iglesias ardiendo. En estas publicaciones o bien se atribuye el incendio a "inmigrantes musulmanes" y "un terrorista musulmán marroquí" o bien se incide en la narrativa de que la comunidad Cristiana en Europa está siendo atacada. Es un bulo. Se trata de vídeos antiguos y lo que aseguran los mensajes publicados no se corresponde con lo ocurrido realmente en los templos.
El primer mensaje de X, compartido más de 1000 veces desde el 28 de marzo, dice: "La iglesia Vondelkerk, de 150 años de antigüedad, en los Países Bajos, fue incendiada por inmigrantes musulmanes." La publicación difunde un vídeo nocturno de 28 segundos donde se ve el detalle del pináculo devorado por las llamas. Sin embargo, el edificio ardió en la madrugada de año nuevo, por lo que la grabación circula en redes desde el 1 de enero de 2026 y las autoridades holandesas descartaron "la posibilidad de un incendio provocado".
El segundo vídeo de 34 segundos muestra dos columnas de humo negro saliendo del campanario y la puerta principal de una iglesia en Italia. La publicación que lo adjunta en X del 29 de marzo de 2026 afirma: "Un terrorista musulmán marroquí incendió una iglesia en Villastanza, Italia, destruyendo el belén y el órgano de 600 años de antigüedad. Europa se ha suicidado". Encontramos un texto idéntico publicado el 24 de noviembre de 2025 junto a la misma grabación. Esta publicación fue desmentida por VerificaRTVE. Como ya te contamos entonces, el vídeo se difunde desde el 16 de diciembre de 2023 y según medios italianos no se trata de un acto terrorista.
El tercer vídeo dura 8 segundos y muestra a varios ciudadanos observando un edificio en llamas. El mensaje, difundido el 30 de marzo de 2026 y compartido 2.000 veces dice en inglés: "Otra iglesia en llamas en Europa". Es un vídeo de abril de 2025 que también desmentimos en VerificaRTVE. Como te contamos entonces, los detenidos por este suceso fueron dos adolescentes de Neath-Port Talbot, condado de Gales en el que se ubica la iglesia abandonada del S. XIX.
No es una manifestación cristiana actual, es un desfile en enero
En X se difunde un vídeo de personas manifestándose con velas y cruces junto a mensajes que aseguran que se trata de una grabación actual registrada en París y que los asistentes están reivindicando que Francia es una nación cristiana. La publicación se ha compartido más de 3.000 veces en X desde el 29 de marzo. Es falso. Son imágenes de enero de 2026 de un desfile de extrema derecha.
En VerificaRTVE hemos hecho una búsqueda inversa en Google y hemos comprobado que la misma grabación circula en redes desde el 19 de enero de 2026. Se trata de un desfile en "homenaje a Santa Genoveva y en conmemoración de la muerte de Luis XVI". El diario parisino Libération informó de una marcha de grupos de ultraderecha para rendir "homenaje al último rey de Francia, decapitado el 21 de enero de 1793, coreando consignas como 'Fuera extranjeros'". Este medio añade que también "marcharon en honor de Santa Genoveva, patrona de París y de la gendarmería". En esta publicación puedes ver la convocatoria del evento.
La Semana Santa en Siria
En X se ha difundido la imagen de un comunicado escrito en árabe junto a mensajes que aseguran que informa de la cancelación de todas las celebraciones de Semana Santa. Otra publicación en la misma red social afirma que es "debido a las matanzas de cristianos por parte de las fuerzas islamistas leales al gobierno de Al Iuliani (sic)".
En VerificaRTVE hemos comprobado que el aviso fue publicado originalmente en la página de Facebook de la Arquidiócesis Patriarcal de Damasco (Siria). Hemos traducido el texto al castellano y constatamos que la decisión de la Arquidiócesis es limitar las celebraciones de Pascua de 2026 a "oraciones dentro de las iglesias". El texto menciona que es una decisión tomada por "la desalentadora situación actual". La Agencia Católica de Informaciones (ACI Prensa) ha explicado que "las iglesias en Siria reducen las celebraciones de Pascua tras ataque a una ciudad cristiana". La agencia siria SANA ha publicado un vídeo que describe así: "Los cristianos de Siria celebran el Domingo de Ramos con misas y oraciones". Esta medida se anuncia días después de que se registraran ataques en Suqaylabiyah, una localidad mayoritariamente cristiana, según informó AP.
*Keyling T. Romero y Patricia Donohoe son alumnas del Máster de Reporterismo Internacional. Esta noticia ha sido supervisada por Blanca Bayo Pérez, responsable de VerificaRTVE.