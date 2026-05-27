Ben Gvir se burló de los activistas de la flotilla, pero esta foto está creada con IA

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, publicó el 20 de mayo un vídeo en el que humillaba a los miembros de la flotilla que se dirigía a Gaza. La grabación es real, pero también circula en redes una foto en la que Ben Gvir saca la lengua a los activistas, que aparecen de espaldas, sentados y maniatados. Esa foto es falsa, está generada con inteligencia artificial (IA).

Un mensaje publicado en X el 25 de mayo y compartido más de 9.500 veces incluye la instantánea del ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, vestido con traje y kipá y sacando la lengua a varias personas maniatadas y cabizbajas. "La imagen más brutal y grotesca de un demente #sionista que ha sido vetado por Francia y por el mundo", leemos en el texto que adjunta la foto.