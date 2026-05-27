Ben Gvir se burló de los activistas de la flotilla, pero esta foto está creada con IA
- No es Gaza antes y después de los ataques de Israel, es un vídeo creado con IA
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El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, publicó el 20 de mayo un vídeo en el que humillaba a los miembros de la flotilla que se dirigía a Gaza. La grabación es real, pero también circula en redes una foto en la que Ben Gvir saca la lengua a los activistas, que aparecen de espaldas, sentados y maniatados. Esa foto es falsa, está generada con inteligencia artificial (IA).
Un mensaje publicado en X el 25 de mayo y compartido más de 9.500 veces incluye la instantánea del ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, vestido con traje y kipá y sacando la lengua a varias personas maniatadas y cabizbajas. "La imagen más brutal y grotesca de un demente #sionista que ha sido vetado por Francia y por el mundo", leemos en el texto que adjunta la foto.
No es una imagen real de Ben Gvir, es IA
La herramienta de detección de Proyecto Iveres arroja un 99% de probabilidad de que la foto esté generada con IA. Está creada con uno de los modelos inteligencia artificial de OpenAI, que capta una marca de agua a través de su propio detector de contenido creado con esta tecnología. Puedes ver los resultados en la imagen inferior.
Además, según el análisis hecho con InVID, la imagen presenta varios indicios habituales en contenidos sintéticos. En la camiseta del activista que aparece de espaldas se aprecian errores en las letras ‘Not another bomb’. La A aparece ligeramente distorsionada y la posición de las letras no encaja con los pliegues de la camiseta. La mano izquierda del hombre de atrás muestra deformidades en los dedos y proporciones incorrectas, uno de los errores más frecuentes en las generaciones de IA actuales.
El vídeo real del ministro ultra israelí humillando a los activistas
Ben Gvir subió un vídeo en el que humillaba a los activistas a sus redes sociales el 20 de mayo. Se puede observar que la indumentaria del ministro era diferente: no llevaba traje y corbata, como muestra la foto generada con IA, y tampoco la kipá en la cabeza. "Así es como aceptamos a los partidarios del terrorismo", decía el mensaje de X el ministro ultraderechista, que se burlaba de los activistas mientras policías israelíes les mantienen arrodillados y hacinados en el suelo con las manos en la espalda.
Estas imágenes han generado una ola de indignación internacional. España, Francia, Italia, Países Bajos y Canadá han protestado por el trato recibido por los activistas, que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, define como "monstruoso, inhumano e indigno". Francia ha prohibido a Ben Gvir entrar en su territorio e Italia ha pedido a la UE que adopte sanciones.
En VerificaRTVE ya te hemos desmentido otros bulos relacionados con la guerra de Gaza o con los barcos que intentan llevar ayuda humanitaria a la Franja. En anteriores ocasiones también se han difundido fotos falsas generadas con inteligencia artificial de la Flotilla Global Sumud.