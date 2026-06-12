Mundial 2026: la tendencia en redes de crear vídeos con IA de famosos entre el público en los estadios
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Circulan estos días en redes vídeos cortos en los que podemos ver a influencers y famosos como si estuvieran entre el público en estadios. Son vídeos generados con inteligencia artificial que forman parte de una tendencia originada en Corea del Sur que ahora repunta por el Mundial de fútbol 2026. Sus protagonistas son desde personas ficticias hasta dirigentes políticos como Donald Trump y Vladimir Putin y cantantes fallecidos como Freddie Mercury.
Este trend que comenzaron algunos influencers ha llevado a algunos usuarios a simular con vídeos hechos con inteligencia artificial que han estado en eventos deportivos. A la corriente se han sumado en fechas más recientes los memes de líderes internacionales que aparecen siguiendo a sus selecciones en el Mundial de fútbol de 2026 que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México, incluso de algunos cuyos países no participan en el torneo, como Vladímir Putin.
Estas imágenes de espectadores en el Mundial están creadas con IA
Esta tendencia viral comenzó en mayo en Corea del Sur con ejemplos como este vídeo viral que presenta a una "mujer coreana promedio", que en realidad es un personaje generado con IA y que acumula más de 15 millones de visualizaciones. Siguiendo la fórmula ‘fancam’ (imágenes de fans captadas por sorpresa por una cámara en un estadio), este vídeo viral refleja a una espectadora ficticia en las gradas viendo un partido de la Liga Coreana de Béisbol.
Con el auge del trend, los usuarios de redes como TikTok e Instagram comenzaron a crear sus propios "momentos dentro de la retransmisión" en diferentes escenarios: estadios de fútbol, canchas de baloncesto o pistas de tenis. Encontramos también en redes vídeos explicativos para generar estas secuencias partiendo de un único selfie. La tendencia ha derivado en vídeos de avatares creados con IA como espectadores.
En VerificaRTVE hemos analizado algunos de esto vídeos con herramientas de detección de inteligencia artificial. Los contenidos de las tres grabaciones mostradas en la foto superior están generados con esta tecnología. Lo demuestra Hive Moderation con más de un 97,8% y 99,9% de fiabilidad en su predicción. Puedes ver los resultados en la imagen inferior.
Generalmente, son vídeos de mujeres "atractivas" que se muestran de manera "espontánea" en las gradas de un estadio. En declaraciones a VerificaRTVE la psicóloga especializada en baja autoestima y depresión en la adolescencia Cristina Saiz ha explicado que "el principal problema de los avatares hiperrealistas de IA es que eliminan la imperfección", lo que puede generar "frustración crónica y a mayores problemas de salud mental", en especial en jóvenes que son los principales consumidores de estas tendencias en redes.
La IA lidera los memes del Mundial 2026
Solo ha pasado un día desde el comienzo del Mundial de fútbol y ya encontramos diferentes vídeos que muestran desde seguidores anónimos de sus selecciones a personajes reconocidos. Los líderes internacionales han sido también protagonistas de estos memes creados con IA: podemos ver en los estadios a Donald Trump comiendo palomitas, a Vladímir Putin acariciando un osezno o incluso a Kim Jong Un jugando con un misil.
La tendencia también trae de vuelta con estos llamativos vídeos cortos a los ya fallecidos John Lennon, Freddie Mercury o Amy Winehouse siguiendo a la selección inglesa y a Tina Turner, Michael Jackson y Etta James animando a Estados Unidos.
El Mundial 2026 está siendo objeto de bulos y desinformación. En VerificaRTVE te hemos aclarado que la selección de fútbol de Marruecos no ha borrado a las mujeres en su foto oficial para el Mundial y que a Lamine Yamal no le han impedido la entrada a Estados Unidos para disputar la competición.