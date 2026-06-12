Mundial 2026: la tendencia en redes de crear vídeos con IA de famosos entre el público en los estadios

Circulan estos días en redes vídeos cortos en los que podemos ver a influencers y famosos como si estuvieran entre el público en estadios. Son vídeos generados con inteligencia artificial que forman parte de una tendencia originada en Corea del Sur que ahora repunta por el Mundial de fútbol 2026. Sus protagonistas son desde personas ficticias hasta dirigentes políticos como Donald Trump y Vladimir Putin y cantantes fallecidos como Freddie Mercury.

Este trend que comenzaron algunos influencers ha llevado a algunos usuarios a simular con vídeos hechos con inteligencia artificial que han estado en eventos deportivos. A la corriente se han sumado en fechas más recientes los memes de líderes internacionales que aparecen siguiendo a sus selecciones en el Mundial de fútbol de 2026 que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México, incluso de algunos cuyos países no participan en el torneo, como Vladímir Putin.

Estas imágenes de espectadores en el Mundial están creadas con IA Esta tendencia viral comenzó en mayo en Corea del Sur con ejemplos como este vídeo viral que presenta a una "mujer coreana promedio", que en realidad es un personaje generado con IA y que acumula más de 15 millones de visualizaciones. Siguiendo la fórmula ‘fancam’ (imágenes de fans captadas por sorpresa por una cámara en un estadio), este vídeo viral refleja a una espectadora ficticia en las gradas viendo un partido de la Liga Coreana de Béisbol. Con el auge del trend, los usuarios de redes como TikTok e Instagram comenzaron a crear sus propios "momentos dentro de la retransmisión" en diferentes escenarios: estadios de fútbol, canchas de baloncesto o pistas de tenis. Encontramos también en redes vídeos explicativos para generar estas secuencias partiendo de un único selfie. La tendencia ha derivado en vídeos de avatares creados con IA como espectadores. Vídeos en redes sociales que siguen el trend de espectadores en los estadios creados con IA VerificaRTVE En VerificaRTVE hemos analizado algunos de esto vídeos con herramientas de detección de inteligencia artificial. Los contenidos de las tres grabaciones mostradas en la foto superior están generados con esta tecnología. Lo demuestra Hive Moderation con más de un 97,8% y 99,9% de fiabilidad en su predicción. Puedes ver los resultados en la imagen inferior. Herramientas que analizan los vídeos del trend creados con IA VerificaRTVE Generalmente, son vídeos de mujeres "atractivas" que se muestran de manera "espontánea" en las gradas de un estadio. En declaraciones a VerificaRTVE la psicóloga especializada en baja autoestima y depresión en la adolescencia Cristina Saiz ha explicado que "el principal problema de los avatares hiperrealistas de IA es que eliminan la imperfección", lo que puede generar "frustración crónica y a mayores problemas de salud mental", en especial en jóvenes que son los principales consumidores de estas tendencias en redes.